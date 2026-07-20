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玻璃、綠能環保跌倒 被動元件未擺脫跌停

繼上週股災，台股今（20）日開盤上漲，一度收復43K關卡，但隨即又回檔，反覆在平盤線來回震盪，盤中11時30分時來到42609點，微跌61點、0.15%，交易量為6937億張；而在大盤來回震盪，台積電一枝獨秀，股價開盤後節節高升，盤中來到2335元，漲45元、1.97%。台股今日開盤為42793點，漲122點、0.28%，但逃生出口稍縱即逝，9時15分左右漲到43084點後隨即回檔，一次貫破平盤線、4萬2000關卡，最深跌至41967點，隨後反覆在平盤線上下震盪。相較於台股來回震盪，台積電可說脫鉤「走自己的路」。台積電今開盤2300元，漲10元；後續持續漲，一度來到2345元，後續在2330元及2335元搖擺。類股方面，機電、半導體類股呈現微漲；玻璃、綠能環保、電子零組件、塑橡膠類股跌幅較深，分別下跌4.5%、3.5%、3.1%、2.9%。其中，近期一片綠的被動元件類股等10檔今仍舊持續下殺，國巨*（2327）、禾伸堂（3026）、華新科（2492）等未擺脫跌停鎖死；11時30分，國巨*跌至630元、跌69元；華新科股價為277元，跌30.5元；禾伸堂股價為621元，跌69元。台股個股漲勢排行包括南緯（1467）、泓格（3577）、晶心科（6533）、成信實業*-創（6969）；跌幅排行則為禾伸堂（3026）、磐亞（4707）、立敦（6175）、榮星（1617）、光鼎（6226）。