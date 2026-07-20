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顧立雄：僅行動網路降速 固網不受影響

這次僅北中14縣市演練 顧立雄：未來應會再擴及其他地區

今年漢光演習結合「2026城鎮韌性（防空）演習」，首度加入「行動網路受阻」演練，手機的4G、5G上網服務將在演練期間受影響約30分鐘，可能出現連線受阻情形，引發部分民眾對此感到不滿。對此，國防部長顧立雄今（20）日表示，演練範圍涵蓋北部、中部共14個縣市，最南延伸至嘉義，僅針對部分地區及部分行動網路功能進行降速，固網不受影響。此次演練將驗證國軍在模擬網路受阻情境下的指揮、管制及通訊備援能力，日後應會再擴及其他地區。「斷網演練」預計於8月10日於中部7縣市演練，8月13日則輪到北部7縣市，每次為期30分鐘。對此，國防部長顧立雄今表示，此次搭配漢光演習進行初步驗證，針對部分地區及部分功能實施行動網路降速，固網不受影響，藉此考驗國軍在模擬情境下的指管通訊備援能力。顧立雄指出，演練範圍涵蓋14個縣市，最南至嘉義，日後應會擴及其他地區。NCC後續將根據此次驗證情況，再做完整規劃。