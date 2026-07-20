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2026美加墨世界盃進球產量創新高，「烏龍先生」同樣搶盡風頭。本屆開賽10天就出現7顆烏龍球，最終更以14球改寫2018年締造的單屆12球紀錄。有人的失誤直接改變晉級命運，也有人同場攻破兩邊球門。《NOWnews》整理本屆最荒唐的5大烏龍時刻。維德角32強面對衛冕軍阿根廷兩度追平，一路撐進延長賽，距離PK大戰只剩9分鐘。不料第111分鐘，博爾赫斯（Diney Borges）防守角球時將球撞進自家大門，讓阿根廷以3：2逃過爆冷危機。這也是本屆第14顆烏龍，不但刷新世界盃單屆紀錄，更讓首次參賽的維德角以最殘酷方式告別。伊拉克前鋒海珊（Aymen Hussein）對挪威先替球隊取得進球，沒想到之後回防時又將皮球送進自家球門。他因此成為世界盃史上僅有3位「同場替兩隊進球」的球員之一。前一刻還是國家英雄，下一刻卻成為對手追分幫手，戲劇性幾乎寫滿整場比賽。瑞士面對卡達原本守住1：0領先，眼看勝利即將到手，穆海姆（Miro Muheim）卻在第94分鐘不慎把球擋入自家大門。卡達因此追成1：1，拿下隊史世界盃第一個積分。對卡達而言，這是歷史性時刻；對瑞士而言，卻是幾乎已放進口袋的3分，被自己人在最後一刻親手掏走。埃及面對比利時距離隊史世界盃首勝愈來愈近，然而盧卡庫（Romelu Lukaku）第66分鐘替補登場後，僅過20秒便製造殺機。哈尼（Mohamed Hany）為阻止傳中找到盧卡庫，卻將球踢進自家大門，比利時因此追成1：1。最荒唐的是，盧卡庫甚至還沒真正完成一次觸球，就靠存在感逼出致命烏龍。地主美國小組賽先由巴拉圭的博巴迪利亞（Damián Bobadilla）開賽7分鐘自擺烏龍，下一戰澳洲後衛伯吉斯（Cameron Burgess）又在門前解圍失敗，讓美國連續兩場靠對手烏龍取得進球。美國也追平單屆獲得兩顆烏龍球的紀錄，球迷笑稱地主除了主場優勢，連對手都主動送上大禮。