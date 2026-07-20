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▲林恬兒在IG分享於台北知名老店「東區粉圓」吃甜品的照片。（圖／翻攝自林恬兒IG@emilylam.ho）

香港已故麗新集團創辦人林百欣孫女、寰亞傳媒集團老闆林建岳與前妻謝玲玲的41歲愛女林恬兒（Emily），因超富裕的家境而被稱為「百億千金」。而近日她現身台北，不只幫好友關穎慶祝50歲生日，還大吃台灣平價美食。日前她還於IG分享在台北知名甜品店「東區粉圓」大吃甜品的照片，用英文直呼：「美好童年回憶。」林恬兒近日於IG分享在「東區粉圓」吃甜品的照片，她先是在門口拍下拿著碗的美照，用英文寫下：「美好童年回憶。」接著又PO出在店內享用的照片，自稱是「只是個超愛吃甜食的女孩。」只見林恬兒穿著一身藍色平口褲裝、披著長直髮、戴著墨鏡、背著名牌包，跟普通人一樣拿著碗大吃甜品，反差模樣引發熱議。41歲林恬兒擁有像媽媽一般的高顏值，除了臉蛋吸睛外，她還是美國哥倫比亞大學政治系碩士學位出身的高材生。而她在2014年與全國政協常委、香港菸草集團主席何柱國的兒子何正德結婚，並於法國南部尼斯舉辦婚禮，陸續生下一子一女，升級為幸福的一家四口。