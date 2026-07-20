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世界盃不只是巨星爭冠，也是無名球員改變生涯的最大舞台。2026美加墨世界盃落幕，多名原本只在聯賽受到關注的球員，靠著關鍵進球、突破與神奇撲救迅速打開全球知名度。《NOWnews》整理本屆真正踢出身價的5大成名球星。西班牙中後衛庫巴西（Pau Cubarsí）年僅19歲，卻踢滿球隊8場賽事，展現超齡的出球能力與防守判斷。西班牙整屆僅失1球，刷新冠軍隊最低失球紀錄，他最終獲選最佳年輕球員，從巴塞隆納新秀正式躍升世界級中衛。杜埃（Désiré Doué）原本只是法國豪華攻擊線中的輪替選項，卻靠速度、盤帶與無球跑動搶下重要角色。他在淘汰賽連續送出助攻，成為法國闖進4強的突擊武器，甚至被認為比官方得主庫巴西更值得競逐最佳新人。象牙海岸邊鋒迪奧曼德（Yan Diomandé）靠著爆發力與一對一突破成為小組賽最吸睛新星。他製造8次帶球後的得分機會，全賽事僅次於姆巴佩，並在關鍵戰送出助攻，帶領球隊晉級32強。世界盃後，他也被視為轉會市場可能突破億元身價的新獵物。瑞士20歲中場曼贊比（Johan Manzambi）以3球、2助攻成為隊內進球王，幫助瑞士闖進睽違72年的世界盃8強。他在大賽前仍不是全球熟知的名字，賽後卻立即獲阿斯頓維拉簽下，完美示範世界盃如何直接改變球員職業生涯。維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）證明成名不嫌晚。他在首戰面對西班牙多次神撲，幫助世界排名落後的維德角逼出0：0，並獲選單場最佳球員。他的社群追蹤數從約5萬暴增至近千萬，40歲才從非洲老門將變成全球球迷熟知的世界盃英雄。