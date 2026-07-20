沒吃過就不會知道！日本爆紅「萌奇圈（Mochurin，もっちゅりん）來台灣了，Mister Donut明7月21日開賣「麻糬甜甜圈」，排隊熱賣到缺貨的話題新品轟動社群，超越蜜糖波堤，軟Q有嚼勁的柔彈全新口感，醬油、草莓等5大口味價格55元起一次整理。日本ChizCheese首間百貨專櫃進駐新竹巨城，開賣「瀨戶內檸檬蛋糕」。
日本爆紅！「萌奇圈」排隊大熱賣 太受歡迎被迫停售
甜甜圈又有新奇產品！日本Mister Donut迎接55周年，全新開發的「萌奇圈」，主打柔彈軟Q卻富有嚼勁的「麻糬甜甜圈」全新口感，開賣一炮而紅。馬上在街頭掀起排隊人潮，熱賣到缺貨，讓冷靜的日本人都激動了。
甚至逼得日方剛宣布，「7月中旬至各店鋪食材售罄為止」；官方擔心第二彈全新口味產品，會導致商店更加擁擠，竟然「決定取消上市」，沒想到有產品會因為太受歡迎被迫停售。
「萌奇圈」是什麼？
Mister Donut將糯米粉和米粉混合、並搭配特殊風味表層，打造有如日式麻糬般的甜甜圈，既有嚼勁又同時保有柔嫩軟糯的全新口感，標榜「沒吃過就不會知道」，會忍不住心想：「這真的是甜甜圈嗎？」新奇風味讓大批饕客趨之若鶩。
萌奇圈來了！Mister Donut台灣7/21開賣 5大口味價格優惠一覽
台灣的饕客有口福了！Mister Donut宣布7月21日在台開賣「萌奇圈」，獨家引進日本配方原料，以獨家的黃金比例調製出香醇麵糰，打造出澎滿圓潤的超萌外觀，5款風味將分為兩波段接力上市。
◾️首波7月21日！開賣「
豆香、日式醬油、草莓」3款人氣口味：
55元「豆香」黃豆粉越嚼越香、55元「日式醬油」外層甘醇甜口、65元「草莓」酸甜草莓果餡搭配鮮奶油與草莓果醬。
◾️第二波8月4日！開賣「紅豆、芝麻」2款濃餡系風味：
65元北海道「紅豆」外層撒上細緻糖粉、65元「芝麻」內餡還搭配沾附焙烤芝麻粒外層。
台灣Mister Donut萌奇圈7月21日至8月4日開賣（期間限定，售完為止），甜甜圈可享「買5送1」、「買6送2」優惠，活動期間挑選5個甜甜圈，由Mister Donut另外贈送1個蜜糖波堤；若挑選6個甜甜圈，則由Mis
ter Donut另外贈送2個蜜糖波堤。
提醒大家，萌奇圈商品每人限購2顆，部分口味將於7-11門市內Mister Donut專櫃同步販售。
日本ChizCheese：進駐新竹巨城開賣「瀨戶內檸檬蛋糕」
同樣來自日本的北海道生乳酪蛋糕品牌ChizCheese，在台推出首間百貨專櫃進駐新竹Big City遠東巨城購物中心，開賣「瀨戶內檸檬蛋糕」，每一顆現場烘焙灌餡製作，神還原整顆檸檬甜點，推薦酸甜清爽的「檸檬奶油」、乳香更濃郁的「鹽之乳」口味。
ChizCheese「瀨戶內檸檬蛋糕」單顆65元、盒裝6入330元（單一口味），任選兩盒599元優惠。即日起至7月31日，凡購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並完成現場打卡，即可免費獲得期間限定、不對外販售的隱藏版口味「檸霜（Lemon Glaze）」一顆（每日限量，送完為止）。
ChizCheese預告夏季快閃巡迴，8月5日至9月3日進駐 SOGO台北復興館B3、8月21日至9月27日高雄漢神巨蛋B1也買得到。
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甜甜圈又有新奇產品！日本Mister Donut迎接55周年，全新開發的「萌奇圈」，主打柔彈軟Q卻富有嚼勁的「麻糬甜甜圈」全新口感，開賣一炮而紅。馬上在街頭掀起排隊人潮，熱賣到缺貨，讓冷靜的日本人都激動了。
甚至逼得日方剛宣布，「7月中旬至各店鋪食材售罄為止」；官方擔心第二彈全新口味產品，會導致商店更加擁擠，竟然「決定取消上市」，沒想到有產品會因為太受歡迎被迫停售。
Mister Donut將糯米粉和米粉混合、並搭配特殊風味表層，打造有如日式麻糬般的甜甜圈，既有嚼勁又同時保有柔嫩軟糯的全新口感，標榜「沒吃過就不會知道」，會忍不住心想：「這真的是甜甜圈嗎？」新奇風味讓大批饕客趨之若鶩。
台灣的饕客有口福了！Mister Donut宣布7月21日在台開賣「萌奇圈」，獨家引進日本配方原料，以獨家的黃金比例調製出香醇麵糰，打造出澎滿圓潤的超萌外觀，5款風味將分為兩波段接力上市。
◾️首波7月21日！開賣「
55元「豆香」黃豆粉越嚼越香、55元「日式醬油」外層甘醇甜口、65元「草莓」酸甜草莓果餡搭配鮮奶油與草莓果醬。
◾️第二波8月4日！開賣「紅豆、芝麻」2款濃餡系風味：
65元北海道「紅豆」外層撒上細緻糖粉、65元「芝麻」內餡還搭配沾附焙烤芝麻粒外層。
提醒大家，萌奇圈商品每人限購2顆，部分口味將於7-11門市內Mister Donut專櫃同步販售。
同樣來自日本的北海道生乳酪蛋糕品牌ChizCheese，在台推出首間百貨專櫃進駐新竹Big City遠東巨城購物中心，開賣「瀨戶內檸檬蛋糕」，每一顆現場烘焙灌餡製作，神還原整顆檸檬甜點，推薦酸甜清爽的「檸檬奶油」、乳香更濃郁的「鹽之乳」口味。
ChizCheese「瀨戶內檸檬蛋糕」單顆65元、盒裝6入330元（單一口味），任選兩盒599元優惠。即日起至7月31日，凡購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並完成現場打卡，即可免費獲得期間限定、不對外販售的隱藏版口味「檸霜（Lemon Glaze）」一顆（每日限量，送完為止）。
ChizCheese預告夏季快閃巡迴，8月5日至9月3日進駐 SOGO台北復興館B3、8月21日至9月27日高雄漢神巨蛋B1也買得到。