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▲有中國球迷就坐在林俊傑附近的位置。（圖／翻攝自小紅書＠幸運企鵝大王）

2026世界盃足球賽今（20）日在紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行決賽，金曲歌王林俊傑（JJ）被拍到帶著女友七七現身，一起朝聖這場頂尖對決。只見林俊傑身穿西裝戴著墨鏡，打扮酷帥，七七則以白色短版襯衫搭配牛仔褲，走休閒路線，兩人挽著手互動親密，現場球迷則爆料，林俊傑買的座位，2張官方售價要1萬3460美元（約新台幣43.6萬元），不便宜。今日不少名人巨星都湧入紐約觀看世界盃決賽，華語歌王林俊傑也不例外。他帶著24歲網紅女友七七（Annalisa）現身大都會人壽體育場，甜蜜步入球場，身影被球迷拍了下來。只見林俊傑身穿白色上衣搭配深色西裝外套還有鴨舌帽，休閒中帶點正式感，脖子上還掛著要價4萬3700歐元（約新台幣150萬元）的卡地亞滿鑽項鍊。七七則綁起馬尾，身穿短版白色襯衫，搭配DIOR牛仔褲及Miu Miu白色球鞋，整體風格清新有氣質。而七七一路上緊緊挽著林俊傑的手，落座後還幫林俊傑拍照。林俊傑事後也有在IG限時動態分享他與球場的合照，問大家：「誰會贏？」但文中並未刻意提到女友。而跟林俊傑同區座位的中國網友透露，該座位區單張門票官網售價是6730美元，JJ帶著女友去看，一口氣買了兩張，換算成台幣就是43萬元，並不便宜；不過這對林俊傑來說只是小數目，想必他不會手軟。粉絲看了也紛紛留言：「多好啊，光明正大看比賽放閃」、「JJ穿西裝耶，不熱嗎」、「看來這次真的有機會結婚」、「不得不說，JJ在她旁邊真的有點顯老」。