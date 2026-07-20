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中間選民成勝負關鍵 藍白支持幾乎全面匯流

區域版圖浮現 李四川山線、北海岸優勢明顯

年輕選票不再一面倒 20至29歲幾乎五五波

2026新北市長選戰持續升溫，繼日前有民調顯示民進黨參選人蘇巧慧以0.2個百分點些微領先後，今（20）日公布的另一份最新民調則出現不同結果，國民黨參選人李四川以6.79個百分點超車對手。分析指出，李四川的優勢主要來自中間選民及民眾黨支持者，同時年輕選民也不再呈現過去偏向綠營的局面。根據《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據進行的「2026新北市長選舉調查報告」，李四川支持度為50.85%，蘇巧慧44.06%，另有3.40%選民尚未決定，1.70%表示都不支持或不會投票。值得注意的是，這份民調顯示，李四川的領先並非完全建立在國民黨基本盤之上，而是成功吸引大量中間選民與民眾黨支持者，使選情與日前其他民調呈現不同態勢。交叉分析顯示，新北市政黨認同仍呈現藍綠勢均力敵，民進黨支持者占33.02%，國民黨為32.09%，雙方基本盤相當接近。真正拉開差距的是占比23.52%的中間選民，其中李四川獲得54.81%支持，蘇巧慧則為33.21%，李四川大幅領先21.60個百分點。此外，民眾黨認同者高達81.97%支持李四川，而2024年曾投票支持柯文哲的選民，也有78.36%轉向支持李四川。調查分析認為，藍白支持力量整合，加上中間選民倒向李四川，「以少數政黨認同，換取多數領先」，這也成了他未來能獲得勝選的關鍵。從各行政區交叉分析來看，李四川在多數選區維持優勢，其中又以新店及北海岸地區最為明顯。民調顯示，第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）李四川以56.21%對39.69%，領先16.52個百分點；第1選區（淡水、八里、三芝、石門）則以55.56%對40.35%，領先15.21個百分點；第6選區（中和）及第7選區（永和）也都維持雙位數領先。至於人口最多的板橋、新莊，以及三重、蘆洲等選區，雙方支持度仍在抽樣誤差範圍內，呈現激烈拉鋸。相較之下，蘇巧慧票源主要集中於都會核心地帶，像是第3選區（新莊）46.02%、第5選區（板橋）46.51%、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）45.08%、第4選區（三重、蘆洲）44.63%。整體而言，蘇巧慧的票源集中在都會核心與南環，愈往新店山區與北海岸愈弱；不過，民調也指出，她並未在任何單一議員選區取得超過抽樣誤差範圍的領先優勢，整體仍與李四川形成膠著。過去被視為民進黨優勢的年輕選票，此次也出現變化。民調顯示，20至29歲族群中，李四川支持度為45.51%，蘇巧慧45.07%，雙方幾乎打成平手，不再出現年輕族群明顯偏向綠營的情況，世代分布更趨於「兩端夾中間」的倒U型。若進一步觀察性別差異，青年女性有58.30%支持蘇巧慧；青年男性則有54.98%支持李四川，男女支持傾向形成鮮明對比。壯年層仍是蘇巧慧相對具優勢的部分，30至39歲階段，蘇以53.32%遠超過李的39.31%，至於40至49歲部分，蘇也有49.78%支持，領先李的42.55%；50歲以上則由李四川明顯領先，其中50至59歲支持度達59.81%，60歲以上更達58.65%，顯示選民結構呈現不同世代各有優勢的競爭局面。此次民調時間為2026年7月6日至7月11日，針對設籍新北市、20歲以上民眾，採網路主動發放問卷方式進行，共完成1,766份有效樣本，依據性別、年齡及居住地分層隨機抽樣，並透過資料管理平台（DMP）及網路行為分析進行雙重驗證，再依內政部2026年5月人口資料加權校正，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.30個百分點內。