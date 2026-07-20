日本知名Vtuber經紀公司「NIJISANJI EN」（彩虹社）旗下人氣男團「BY THE BEAT」，和艾品共創國際股份有限公司旗下品牌「SPcollect」合作，共同推出由「BY THE BEAT」親自監修的聯名彩妝系列「Glowing Shade」第二彈，並且從今（20）日展開全球跨境限時預購，喜歡「BY THE BEAT」的粉絲們不要錯過了！
概念大轉變 純白展現透明感妝容
有別於「Glowing Shade」第一彈以黑色為基調的神秘世界觀，本次第二彈企劃迎來了180度的大轉變。由活躍於英語圈的男團「BY THE BEAT」四位成員：Zeal Ginjoka、Freodore、Seible、Kaelix Debonair親自參與監修，將主題定調為「純白」，主打展現洗練光輝與極致透明感的妝容效果。
為了完美呈現本次企劃，官方更特別邀請日本知名繪師小路さこ（Sako Koji）繪製全新主視覺，將4位Liver的獨特氣質與彩妝的優雅世界觀完美融合，極具收藏價值。
「Glowing Shade」第二彈商品資訊
「Glowing Shade」炫彩五色眼影盤 售價：899元
外包裝採用全新主視覺設計，打開後的五色眼影更是以各 Liver 的代表色為靈感調配，兼顧了光影層次與日常實用性。最令人驚喜的是，眼影盤內還刻有象徵成員專屬元素的精緻壓印，讓你在每次上妝時，都能感受到偶像陪伴的耀眼節奏。（尺寸：約 90mm × 90mm）
「Glowing Shade」絲絨霧面唇頰膏 售價：599元
主打如絲絨般柔滑的質地，輕輕一抹就能在雙唇與雙頰暈染出自然迷人的好氣色。包裝設計巧妙地結合了「BY THE BEAT」各自的概念色彩，呈現出優雅洗鍊的時尚美學，是隨身補妝的必備單品。（尺寸：約 47mm × 47mm）
「Glowing Shade」特別套組 售價：1890元
除了單品選購，官方也貼心推出了包含所有品項的「特別套組」。內含炫彩五色眼影盤1入與絲絨霧面唇頰膏1入，並加碼附贈限定特典：全新主視覺壓克力立牌1座，以及收錄特典明信片1張（含複製簽留言），絕對是本次聯名最具誠意的夢幻逸品。
想了解本次聯名彩妝的細節和魅力嗎？「BY THE BEAT」4位Liver將於台灣時間2026年7月25日19：00，於Kaelix Debonair YouTube頻道透過直播進行介紹，有興趣的粉絲別錯過了。
「Glowing Shade」預購相關資訊
預購期間：2026年7月20日（一）11：00〜2026年8月20日（四）18：00
販售地區： EC跨境販售
出貨時間 ：自2026年12月起出貨
商城位置：https://www.sp-collect-tw.shop/
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有別於「Glowing Shade」第一彈以黑色為基調的神秘世界觀，本次第二彈企劃迎來了180度的大轉變。由活躍於英語圈的男團「BY THE BEAT」四位成員：Zeal Ginjoka、Freodore、Seible、Kaelix Debonair親自參與監修，將主題定調為「純白」，主打展現洗練光輝與極致透明感的妝容效果。
為了完美呈現本次企劃，官方更特別邀請日本知名繪師小路さこ（Sako Koji）繪製全新主視覺，將4位Liver的獨特氣質與彩妝的優雅世界觀完美融合，極具收藏價值。
「Glowing Shade」第二彈商品資訊
「Glowing Shade」炫彩五色眼影盤 售價：899元
外包裝採用全新主視覺設計，打開後的五色眼影更是以各 Liver 的代表色為靈感調配，兼顧了光影層次與日常實用性。最令人驚喜的是，眼影盤內還刻有象徵成員專屬元素的精緻壓印，讓你在每次上妝時，都能感受到偶像陪伴的耀眼節奏。（尺寸：約 90mm × 90mm）
主打如絲絨般柔滑的質地，輕輕一抹就能在雙唇與雙頰暈染出自然迷人的好氣色。包裝設計巧妙地結合了「BY THE BEAT」各自的概念色彩，呈現出優雅洗鍊的時尚美學，是隨身補妝的必備單品。（尺寸：約 47mm × 47mm）
除了單品選購，官方也貼心推出了包含所有品項的「特別套組」。內含炫彩五色眼影盤1入與絲絨霧面唇頰膏1入，並加碼附贈限定特典：全新主視覺壓克力立牌1座，以及收錄特典明信片1張（含複製簽留言），絕對是本次聯名最具誠意的夢幻逸品。
「Glowing Shade」預購相關資訊
預購期間：2026年7月20日（一）11：00〜2026年8月20日（四）18：00
販售地區： EC跨境販售
出貨時間 ：自2026年12月起出貨
商城位置：https://www.sp-collect-tw.shop/