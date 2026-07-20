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▲住商機構依據聯徵中心數據，盤點全台第一季符合青安 3.0 條件的買盤占比，雙北與大新竹地區明顯吃不到政策紅利。（表／住商機構提供）

▲台灣房屋集團趨勢中心盤點桃園總價千萬級別的婚育家庭宅熱區，中壢松勇路與大園海方路皆榜上有名。（表／台灣房屋提供）

財政部「青安3.0」新制將於8月上路，新增所得與年齡雙門檻，中南部與桃園高雄受惠大，但雙北與大新竹恐淪「首購孤島」。台灣房屋統計桃園市數據發現，在青安利多助攻下，，成為青年首購卡位的熱門指標。財政部「青安3.0」將於8月正式上路，新版限制個人年所得需低於200萬元、年齡需小於50歲。住商機構依據聯徵中心第一季數據指出，全台僅台北市、新北市、新竹縣及新竹市符合資格的買方低於七成，台北市更僅有48.4%的購屋人達標，面臨買盤大洗牌。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，北市總價高昂，買方多為金字塔頂端或高齡換屋族；新北亦因北市高房價推擠人口外移及重劃區炒熱新案，買盤趨向老化；大新竹則因竹科新貴高薪大越線，導致這四縣市看得到吃不到，恐淪為「青安孤島」。相對地，中南部縣市與桃園、高雄有高達七成五以上買盤受惠，成為最大受益者。在政策低利精準補貼下，桃園與高雄有高達七成五以上買盤受惠。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，新制能精準防堵高所得者藉優惠貸款炒房，實質補貼自住青年，但也提醒民眾應提前試算總價是否踩到區域上限天花板。針對購屋熱區，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，首購家庭考量空間與預算，通常以蛋黃區外圍或成熟重劃區為優先。台灣房屋統計桃園符合婚育家庭需求的「總價1000萬至1500萬、20坪以上、20年內電梯住宅」，中壢區奪下交易量冠軍，平均總價1251萬、單坪35萬。台灣房屋中壢過嶺直營店店長呂柏揚表示，中壢過嶺重劃區房價維持3字頭，機能完整且通勤雙北便利，極吸首購族進駐。桃園家庭宅交易量次高則由大園區奪下，平均單價僅23萬元、總價1258萬元，價格最為親民。台灣房屋航空城直營店店長徐國強分析，大園因有安置住宅點交，且航空城目前仍處於建設磨合期，房價相較青埔親民，具備先期卡位優勢。徐國強指出，該區鄰近未來捷運綠線G15站與已通車的機場捷運A16橫山站，車程10分鐘可對接國道2號，未來結合機場核心大型開發，將帶動大園成為航空城生活圈的重要節點，成為首購族成家的高CP值新亮點。