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📍城邊真味炒鱔魚專家：

▲城邊真味炒鱔魚專家是米其林入選餐廳（圖／翻攝米其林官網）

📍阿霞飯店：

▲阿霞飯店的炒鱔魚意麵，也是許多老顧客必點菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

📍品味炒鱔魚：

▲品味炒鱔魚裝潢簡樸，因為好味道吸引在地人青睞。（圖／翻攝Google評論）

台南老店「阿江鱔魚」經營了48年，是許多老饕必吃名單之一，但老闆因為年事已高，考量到身體狀況，預計在今年中秋節後正式退休。想吃到道地的乾炒鱔魚，還有不少店家，《NOWNEWS》針對米其林入選、老字號名店、隱藏名單三方向，整理出三家。唯一獲選米其林入選餐廳的「炒鱔魚專賣」店家，創立於1970年，米其林官網形容：「以鑊氣十足的炒鱔魚作為招牌，酸酸甜甜讓人回味。炒鱔魚意麵也是這裡的人氣菜色，跟炒鱔魚一樣，可選擇勾芡與否。」▪️地址：台南市東區東門路一段235號電話：06-209-1235公休日：每周一創立於1940的老字號台菜餐廳「阿霞飯店」，不僅有招牌菜紅蟳米糕、開胃菜拼盤，炒鱔魚也受到老顧客好評，銷售數量堪稱是店家人氣菜色前5名。業者透露，這道菜用上的調味料不少，光是醋就要同時用上白醋、五印醋等，才能做出帶酸香又多層次的好滋味。地址：台南市中西區赤嵌里忠義路二段84巷7號電話：06-223-1418公休日：無被許多網友稱為「隱藏版」名單，原因在於是不起眼的路邊小店，但是人氣高，用餐時間來此通常需候位20~30分鐘，在Google評論上有1300多則留言，並有高達4.5顆星，多數網友提到香氣足，且甜度不會太高、適合外來的遊客。更有不少人推薦要吃每天限量的炒飯。▪️地址：台南市中西區府前里尊王路102號電話：06-229-6766公休日：周日