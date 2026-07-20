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許瑋甯2021年底和邱澤登記結婚，兩人婚後育有兒子Ian，未滿1歲的愛子去年11月還出席爸媽補辦的婚宴，近日邱澤和許瑋甯私下現身市集活動被民眾偶遇，店家老闆分享和明星夫妻的合照，透露收到女神「仙女級的微笑」，吸引超過2萬人按讚。一名網友在社群平台發文表示，日前在天母啤酒節遇到邱澤、許瑋甯夫妻，在現場擺攤賣酒的他訝異地說「你們竟然也會來」，許瑋甯以仙女級的微笑回覆，邱澤則是主動開口說「你的手機呢」，親切地自己掌鏡留下一張合照。該網友還透露，許瑋甯沒有試喝便直接說要買一杯酒，貼文發布後吸引2萬多人按讚、累計62萬瀏覽次數，其他網友紛紛留言：「能夠扛得起這種拍照角度和光線的人類真的是顏值出類拔萃」、「這是他們兒子每天看爸爸媽媽的視角」、「雖是藝人，夫妻倆應該也是想過一般逛街生活」、「相信兩個都很親民」、「女神皮膚好白喔」、「好幸運」、「神仙顏值」、「看見他們過著像普通人的幸福婚姻真好！」上個月中，許瑋甯出席活動受訪，透露才10個月大的兒子進度超前已經會走路，還是個做什麼都想往前衝的急性子寶寶，且在20人的母親節聚會中完全不怕生，會主動靠近人觀察、打招呼，只要旁人有回應就會笑、給抱，對鏡頭也是極度敏感，只要跟媽媽合照就會自動露出網美營業笑臉，讓許瑋甯都忍不住捏他臉要兒子冷靜一點。