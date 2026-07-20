我是廣告 請繼續往下閱讀

外送員安全：派單不影響導航、工作資訊

強化消費者保障：自動續約須同意、延遲可獲補償

外送平臺自動續約要消費者「明確」同意、預估送達時間延遲太久可獲得賠償！為保障消費者使用外送平臺權益、提升外送員交通安全，交通部今（20）日預告訂定「外送員交通安全管理規則」及「外送平臺服務定型化契約應記載及不得記載事項」兩項草案，預計在8月後陸續生效。交通部公共運輸及監理司科長陳巧蓁表示，本次修法配合外送專法訂定，分別就外送員交通安全管理及消費者契約保障建立明確規範，提升交易透明度、減少消費爭議。2草案由公路局邀集消費者保護團體、外送平臺業者與外送工會等研商後提出，已依法辦理預告，廣徵各界意見。「外送員交通安全管理規則」依外送員權益保障及外送平臺管理法訂定，明定業者必須對新進及在職外送員辦理交通安全教育訓練與定期回訓；對具有重大影響交通安全行為的外送員，應辦理運送安全講習；並規範平臺派單內容應符合交通法規，系統通知不得影響導航及工作資訊辨識，避免外送員於行進間進行點擊或回應等操作。陳巧蓁說，預計在8月完成程序後可生效。「外送平臺服務定型化契約應記載及不得記載事項」則是依外送員權益保障及外送平臺管理法及消費者保護法訂定，重點在於提升交易資訊透明及確保契約公平合理，全面保障消費者權益。完成預告及修正後，依規定陳報行政院核定後公告施行。草案明定，首次訂閱會員服務7日內可解除契約，自動續約須經消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制；業者應明確揭露取消、退費條件及瑕疵處理方式，完整揭露商品內容與費用細項，未明列之費用應由業者自行負擔；另應提供預估送達時間，如延遲逾合理期間，消費者得取消訂單並獲適當補償，系統異常或合作商家等履約風險亦不得轉嫁消費者。