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▲不少人驚訝胡漢龑明年將滿65歲，看到真實年齡後不敢相信說：「你什麼時候65了？看起來才45啊。」（圖／胡漢龑臉書）

被稱為「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，向來高調、有著豪爽作風的他深受網友喜愛，近日他發文透露，訂了一台要價約1200萬的藍寶堅尼Urus休旅車，當作自己明年65歲的生日禮物。貼文曝光後，讓粉絲們幽默留言：「爸，怎麼沒有叫上我，我可以陪伴您看遍您喜愛的一切事物」、「胡董一出手便知有沒有」、「大家快看 ～大家的爸爸又買車了。」胡漢龑近日在社群上PO文透露，自己下訂了一台藍寶堅尼檸檬綠 Urus 超跑休旅車，預計等車一年，當作送給自己明年65歲的生日禮物。影片中，胡漢龑興奮地坐上車介紹內裝，期間還突然開嗓高歌，娛樂效果十足。這款藍寶堅尼 Urus 基本車要價約1,200萬元，搶眼的檸檬綠車身，再次展現出胡漢龑驚人的財力與高調個性。貼文一出讓網友們羨慕表示：「大家快看 ～大家的爸爸又買車了」、「真有錢」、「爸舊車不開可以過戶給我嗎？」另外也有不少人驚訝他明年將滿65歲，看到真實年齡後不敢相信說：「你什麼時候65了？看起來才45啊」、「超扯的皮膚～啵亮！」、「人家臉上是保養品，他的保養品搞不好要你一年薪水也不一定」、「什麼，65歲。爹地，我以為你才40出頭而已啊」、「超扯超扯竟然要準備拿敬老卡？」今年生日時，胡漢龑的好友特別從國外空運送來一隻身穿東北大花圖騰、幾乎與他等身大小的限量柏林熊為他暖壽，另外也有人大手筆送上一罐高達9000公升的典藏巨無霸紅酒，在政商界與演藝圈都有著好人緣。