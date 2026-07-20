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▲從氣墊城堡高速滑下，濺起層層水花，夏日消暑樂趣十足。（圖／好想兔海洋探險島提供）

今年暑假7月至8月好想兔海洋探險島推出期間限定活動「來嘉Chill一夏水樂園」，將室內親子樂園與戶外戲水空間一次融合，開啟水陸雙玩2.0沉浸式體驗。從探索六大主題館到沁涼水世界，一票到底不限時，從早玩到晚，盡情享受整天不間斷的夏日行程。「來嘉Chill一夏水樂園」最大亮點，首推超吸睛的45公尺城市滑水道，搭配大型氣墊城堡、寶寶戲水遊戲區及多樣戲水設施，不論大人、小孩都能盡情投入沁涼水世界，打造今夏不可錯過的親子玩水新地標。精彩可不只有玩水！7月18日至7月19日開幕更安排一系列舞台節目輪番登場，包括「小芙尼互動唱跳」、「兒童劇－快樂歷險記」、「歡樂雜耍秀」、「空靈女聲莊蕎嫣FT.泡泡秀」等多元演出，從歡唱互動、劇場故事到夢幻泡泡秀，讓大小朋友都能盡情參與這場夏日派對。除此之外，現場更推出近年超人氣「戰鬥陀螺賽」，號召挑戰者一決高下，把大獎帶回家。從舞台表演、趣味競技到戲水冒險，精彩活動一波接一波。玩得盡興，也別忘了補充體力！本次活動攜手人氣飲品品牌「Mr.WISH」與嘉義特色伴手禮品牌「奮起福米餅」共同贊助，讓遊客在盡情遊玩之餘，也能品嚐清爽飲品與嘉義特色美食，為旅程補滿元氣。其中，來自嘉義奮起湖的奮起福米餅，以台灣米為核心，結合地方風土物產，研發多款充滿台灣特色的米食點心，品牌更榮獲國慶伴手禮及國際風味星級獎肯定，希望透過每一塊米餅，向世界傳遞台灣土地的幸福滋味。這個暑假，就帶著家人好友一起走進好想兔海洋探險島，白天探索室內六大主題館，午後轉換模式挑戰戶外水樂園，再搭配舞台演出、美食補給與限定活動，打造專屬於盛夏的Chill旅程。更多活動詳情及票價資訊詳見Facebook粉絲專頁「好想兔海洋探險島」。