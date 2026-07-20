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2026年世界盃由西班牙擊敗阿根廷，時隔16年再次站上世界之巔。當隊長羅德里（Rodri）高高舉起大力神盃，全隊圍繞歡呼的畫面，再度成為世界足壇最經典的一幕。不過，許多球迷可能不知道，如今已成為冠軍標誌的「舉盃儀式」，其實並非世界盃創辦時就存在，而是源自66年前一位巴西傳奇隊長的靈機一動。根據日本媒體《THE ANSWER》報導，世界盃冠軍高舉獎盃（Trophy Lift）的傳統，最早可追溯到1958年瑞典世界盃。當年巴西在17歲天才球王比利（Pelé）的帶領下首度奪冠，隊長貝里尼（Bellini）在頒獎典禮接過冠軍獎盃後，為了讓現場所有人都能看見獎盃，順勢將它高高舉過頭頂。這個充滿感染力的動作，被攝影師完整捕捉，照片迅速傳遍全球，也讓「舉起冠軍獎盃」從此成為世界足壇最具代表性的慶祝儀式。此後，不只是世界盃，包括歐冠、歐洲國家盃、南美自由盃等重大賽事，都陸續沿用這項傳統。值得一提的是，當時貝里尼高舉的並不是現在大家熟悉的大力神盃，而是以國際足總（FIFA）前主席命名的「朱爾斯．雷米盃（Jules Rimet Trophy）」。當年FIFA規定，只要有國家率先完成3次世界盃冠軍，就能永久保有這座獎盃。巴西分別於1958、1962及1970年完成三度奪冠，因此正式獲得永久收藏權。然而，這座具有歷史意義的冠軍獎盃之後卻遭竊失蹤，至今仍下落不明，目前巴西足球協會保存的僅是複製品，而1974年起，世界盃正式改用如今大家熟悉的大力神盃（FIFA World Cup Trophy）。象徵世界冠軍榮耀的舉盃時刻，向來只屬於奪冠球員。不過近年卻曾因美國總統川普（Donald Trump）引發爭議。去年俱樂部世界盃頒獎典禮，川普在將獎盃交給冠軍切爾西後，並未立刻離開舞台，而是站在球員身旁，一同出現在舉盃畫面中，讓不少球員露出錯愕神情，也遭全球球迷批評「搶走主角風采」。沒想到到了2026年世界盃決賽，川普再次於頒獎典禮長時間留在西班牙隊身旁，即使FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）示意退場，仍遲遲未離開，再度引發熱議，讓這項由1958年流傳至今的優雅傳統，再度蒙上了政治大秀的陰影。