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年代民調中心今（20）日公布高雄最新民調數字，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆以36.2％雙位數領先國民黨參選人柯志恩23.6%，但仍有32.8%尚未決定，7.4%民眾選擇不投票或是投廢票。另高雄市長陳其邁施政滿意度高達81％。年代民調中心今日公布高雄最新民調數字，結果顯示賴瑞隆以36.2％雙位數領先柯志恩23.6%但仍有32.8%尚未決定，7.4%民眾選擇不投票或是投廢票；在看好度方面，40.4%看好賴瑞隆當選，看好柯志恩則是16.2%，有43.4%不知道或拒答。另對於陳其邁施政滿意度高達81%，僅有10.6%不滿意。泛藍與白支持者都分別有61.7%、59％滿意度，更有27.4%民眾黨支持者感到非常滿意。而本次民調抽樣，政黨傾向為民進黨391人、國民黨126人、民眾黨53人、時代力量8人、基進黨3人、無政黨傾向474人，另有16人拒答。本次民調調查對象為設籍高雄且年滿20歲以上民眾，調查時間為本月16至18日，樣本規模1071位，抽樣誤差在95%信心水準之下，抽樣誤差在± 3.0個百分點之內，抽樣方法採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。調查資料依照高雄市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。