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2026美加墨世界盃落幕，不少首次接觸足球的球迷可能好奇：下一場比賽要去哪裡看？世界盃球星回到俱樂部後，歐洲五大聯賽將在8月陸續開踢。《NOWnews》整理新賽季日期，以及5位值得從國家隊一路追進職業賽場的球員。歐洲五大聯賽預計於8月陸續回歸，西甲於8月14日率先開踢，英超與法甲均在8月21日點燃戰火；義甲於8月22日至23日登場，德甲則因世界盃延後一週，8月28日開踢。英超、義甲預計踢至2027年5月30日，西甲也於同一週末收官；德甲5月22日結束，法甲則在5月29日落幕。五大聯賽都採主客場雙循環制，每支球隊會與其他對手各交手兩次。比賽勝方獲得3分、和局各拿1分、落敗沒有積分，球季結束後累積積分最高的球隊奪得聯賽冠軍，並非像世界盃一樣透過淘汰賽決定。若球隊同分，通常會依淨勝球、總進球數或對戰成績排列，但各聯賽細節略有不同。聯賽榜前段班除了爭奪冠軍，也要搶下歐洲賽門票。英超、西甲、義甲及德甲前4名通常可直接晉級下季歐冠聯賽階段；法甲名額配置略有不同。UEFA另設「歐洲表現席次」，前一季歐戰整體成績最佳的兩個足協，可再各增加1個歐冠名額，因此部分聯賽第5名也可能取得參賽資格。2026／27歐冠共有29隊直接晉級聯賽階段，另有7隊須從資格賽突圍。未能進入歐冠的前段球隊，仍可能依聯賽名次或國內盃賽冠軍身分，取得歐霸盃、歐洲協會聯賽資格。至於排名墊底的球隊則面臨降級，隔季必須轉戰第二級聯賽；低級別排名前段球隊則能升上頂級聯賽，這代表聯賽後段球隊即使無緣爭冠，仍會為保級拚到最後一輪，幾乎每個排名都可能左右球隊下一季的收入與命運。瑞士新星曼贊比（Johan Manzambi）在世界盃繳出3球、2助攻，賽後由弗萊堡轉戰阿斯頓維拉。從德甲進入節奏更快、對抗更強的英超，他能否立即站穩主力，將決定世界盃爆紅是短暫煙火，還是巨星生涯的起點。19歲中衛庫巴西（Pau Cubarsí）協助西班牙8場僅失1球，並獲世界盃最佳年輕球員。回到巴塞隆納後，他不再只是潛力新秀，而是頂著世界冠軍光環，必須長期面對皇馬等強敵與爭冠壓力。杜埃（Désiré Doué）在法國隊以盤帶、速度及創造力打出聲量。回到巴黎聖日耳曼後，他將與眾多攻擊手競爭；能否把國家隊的突破能力轉化為整季穩定產量，是法甲最值得追蹤的成長線。象牙海岸的迪奧曼德（Yan Diomandé）將回到RB萊比錫，世界盃期間的一對一突破已吸引豪門目光；拜仁慕尼黑的奧利塞（Michael Olise）則以5次助攻成為法國進攻核心。兩人分別代表爆發力與組織能力，也讓新賽季德甲邊路對決更有看頭。即使上述爆紅新星多數不在義甲，國際米蘭、尤文圖斯、AC米蘭與拿坡里的爭冠戰仍值得關注。世界盃讓球迷認識個人能力，義甲則能看見防守站位、比賽閱讀與戰術博弈，是從「看熱鬧」進階到理解足球的重要入口。