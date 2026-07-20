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因《影后》Sega老師闖出知名度的陳彥嘉，近期在短影音（IG Reels）創作上表現亮眼，自編自導自演的一系列短影音都獲得超高瀏覽量，其中茶裏王廣告幕後花絮觀看人次已突破330萬，榮登「流量王」。陳彥嘉原本是想透過短影音在自己的IG平台上紀錄演員生活， 「拍廣告很辛苦，光一個喝水鏡頭就有很多挑戰，我想從工作中找到這些小事分享給大家。」網友都很訝異陳彥嘉明明沒有出國留學的經驗，英文卻如此流利，口音也很好聽，他說： 「我只有大學時去美國維吉尼亞洲打工度假3個月，那3個月裡我瘋狂找外國人講話，再加上我從小就喜歡模仿，又很敢講，所以在發音上會比較吃香。」他表示會持續用英文拍影片，因為這是對自己最高強度的訓練。所有短影音都是陳彥嘉自己想腳本、自己拍攝、自己剪接，怎麼會有這些技能？他說： 「我喜歡研究幕後工作，拍攝空擋就跟工作人員聊天，問他們怎麼調光、鏡頭怎麼拍攝，想說有了這些觀念可以幫助到演戲。」陳彥嘉的本業還是演員，去年起已連拍三檔Netflix影集，也陸續在影集《動物園》、電影《失樂園》及公視台語台《再見1987》中有亮眼演出，作品不斷。此外他還入選今年的 「台北電影節非常新人 」，參與多場電影盛事，他的感想是「很魔幻 」！他說： 「看到很多想看的電影，碰到很多傑出的電影從業人員，有種充飽電的感覺，也終於更接近自己想走上的舞台。 」