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▲大S（如圖）過世1年多後，再度爆出財產風波，各種傳聞不斷瘋傳。（圖／翻攝自大S IG@hsushiyuan）

已故女星大S（徐熙媛）去年2月過世後，時隔1年多再爆出財產風波，原本說放棄繼承大S遺產的具俊曄，竟又遭傳將爭奪財產，各式謠言不斷瘋傳。不料18日S家族被捕捉一起聚餐，具俊曄與S媽私下互動也曝光，不僅依然和諧，具俊曄還親自開車送岳母回家，直接打破外界的不合傳聞。S家族近日被捕捉聚餐畫面，據《壹蘋新聞網》報導，具俊曄在18日與S家族聚餐，他親自開車將S媽送到餐廳，大姊徐熙嫻與兒子米穀也現身。接著小S一家也出現，許雅鈞、小S婆婆跟3名女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）、許曦恩（許老三）都到場。據報導指出，S家族每周末都會聚餐，而這次雖然頻傳家族不合消息，但餐廳內還是充滿歡笑，具俊曄中文也進步神速，還可以跟服務生交談。結束聚餐後，具俊曄親自開車送S媽與徐熙嫻母子回到大S生前買的房子「國家藝術館」，直到深夜都沒離開，用行動打破不合傳聞。事實上，日前不僅傳出具俊曄要爭奪遺產、S家族聯合許雅鈞家逼迫具俊曄放棄財產，還傳出其實大S生前早在手機備忘錄寫下遺囑，將財產分給一對兒女、具俊曄、以及大姊的孩子等傳聞，但因為S家族認為這份備忘錄沒有法律效力，才沒有照辦，S媽對此則出面否認，駁斥相關的不實爆料。