加拿大安大略省布蘭特福德市（Brantford），去年底爆發一起離譜的醫療安全事件，當地一間「陳喬治牙醫診所」（Dr. George Chan Dentistry），被揭發長期存在嚴重醫療器材消毒疏失，去年11月遭當地衛生局勒令停業。近日，加國醫衛單位再度對外發出緊急呼籲，要求過去4年曾到該診所求診的800多名患者，應儘速進行B型肝炎、C型肝炎以及愛滋病毒（HIV）篩檢。
前櫃檯人員舉報！揭發誇張衛生漏洞
綜合加媒報導，這起事件會曝光，是因診所內部人員舉報，曾在該診所擔任櫃檯接待員的波特利（Lyn Portelli）透露，她在檢視診療室後，發現衛生狀況極為惡劣，於2025年10月底向「大伊利公共衛生局」（Grand Erie Public Health, GEPH）檢舉。
同年11月3日，衛生局派人前去實地稽查，感染預防與控制（IPAC）部門確認，診所內醫療工具的處理存在多處缺失，嚴重違反消毒流程，隨即強制該診所立即勒令停業。
涵蓋4年就診病患！僅半數完成採檢
衛生當局評估後指出，凡是在2021年11月3日至2025年11月3日這4年間，曾在該診所接受過牙科治療的患者，都有可能接觸到未妥善消毒的牙科器具，從而面臨血液傳播病毒的潛在風險，已陸續寄出800多份通知函給相關患者。
安大略省皇家牙醫師學會（RCDSO）證實，涉事的陳姓醫師（Dr. George Chan）已於今年7月主動註銷資格，不再從事任何牙醫相關工作，這意味著他已無法在安大略省合法執業。
衛生局表示，目前尚未接到任何與該診所相關的病毒感染病例，評估整體傳播風險屬於較低程度，但仍強烈建議在上述期間曾就醫的患者，攜帶衛生局開立的檢驗單，至家醫科或診所進行篩檢，確保萬無一失。
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綜合加媒報導，這起事件會曝光，是因診所內部人員舉報，曾在該診所擔任櫃檯接待員的波特利（Lyn Portelli）透露，她在檢視診療室後，發現衛生狀況極為惡劣，於2025年10月底向「大伊利公共衛生局」（Grand Erie Public Health, GEPH）檢舉。
同年11月3日，衛生局派人前去實地稽查，感染預防與控制（IPAC）部門確認，診所內醫療工具的處理存在多處缺失，嚴重違反消毒流程，隨即強制該診所立即勒令停業。
涵蓋4年就診病患！僅半數完成採檢
衛生當局評估後指出，凡是在2021年11月3日至2025年11月3日這4年間，曾在該診所接受過牙科治療的患者，都有可能接觸到未妥善消毒的牙科器具，從而面臨血液傳播病毒的潛在風險，已陸續寄出800多份通知函給相關患者。
安大略省皇家牙醫師學會（RCDSO）證實，涉事的陳姓醫師（Dr. George Chan）已於今年7月主動註銷資格，不再從事任何牙醫相關工作，這意味著他已無法在安大略省合法執業。
衛生局表示，目前尚未接到任何與該診所相關的病毒感染病例，評估整體傳播風險屬於較低程度，但仍強烈建議在上述期間曾就醫的患者，攜帶衛生局開立的檢驗單，至家醫科或診所進行篩檢，確保萬無一失。