台北故宮北部院區現正展出「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，首度完整呈現全套裝幀配件。不料近期在社群平台引發熱議，大批參觀者宣稱一踏入展場就頭皮發麻、頭暈放空，驚呼這部國寶自帶「超強能量」。民間更盛傳親眼目睹此經能得七世福報，吸引無數群眾爭相朝聖，一睹這部傳奇鉅作。
🟡走進展場竟頭暈發麻！大批群眾驚呼能量超強
有群眾在社群平台「Threads」發文表示，欣賞《龍藏經》時剛踏入展區就感受到無法言語的震撼，全身發麻。貼文引來熱烈共鳴，許多參觀者附和「震到頭暈腦脹，整個人像放空差不多」，直呼磁場驚人。不過也有另一派自稱「麻瓜」的凡人笑稱自己雖無特殊感應，但依然佩服古人精湛工藝與無價的文化價值。
🟡親眼見得七世福報！揭開三百年宮廷修經秘辛
這部鉅作背後藏著深厚歷史。故宮曾在臉書分享表示，康熙皇帝幼年由祖母孝莊太皇太后一手撫養，兩人情感極深。太皇太后為累積功德並鞏固滿蒙聯盟，於康熙六年（1667年）下詔發願修造。清宮動員頂尖藝匠與高僧，歷時兩年完成共108函。藏傳佛教盛傳「親眼目睹可得七世福報」，過去展出時，現場解說人員也透露能看到的人很有福報，更增添神祕傳奇色彩。
🟡獨一無二金字真跡！布達拉宮亦珍藏形制相近
據悉，這部全套由泥金手抄的《龍藏經》全球僅此一套，完整珍藏於台北故宮，坊間常誤傳「西藏布達拉宮也藏有一模一樣的康熙寫本」實為美麗的誤會。不過，西藏布達拉宮內確實也珍藏著許多形制相近、規格同樣宏大的明清內府御製經典。本次特展首度打破框架，將泥金經文、黃緞織花經衣、五色經簾等裝幀配件完整並陳，配合8K超高規格影片，重新凝視三百年前的盛世工藝巔峰。
📍 故宮《龍藏經》特展參觀資訊
展覽名稱： 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響
展覽時間：
第一檔： 2026 年 5 月 9 日至 8 月 2 日
第二檔： 2026 年 8 月 8 日至 11 月 8 日
展覽地點： 國立故宮博物院北部院區 第一展覽館 103、104 陳列室
台北故宮門票：
一般票（外國籍）： 350 元
優惠票（本國籍憑身分證件）： 150 元
(其餘免費與特殊優惠身分，請依現場官方公告為準)
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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有群眾在社群平台「Threads」發文表示，欣賞《龍藏經》時剛踏入展區就感受到無法言語的震撼，全身發麻。貼文引來熱烈共鳴，許多參觀者附和「震到頭暈腦脹，整個人像放空差不多」，直呼磁場驚人。不過也有另一派自稱「麻瓜」的凡人笑稱自己雖無特殊感應，但依然佩服古人精湛工藝與無價的文化價值。
🟡親眼見得七世福報！揭開三百年宮廷修經秘辛
這部鉅作背後藏著深厚歷史。故宮曾在臉書分享表示，康熙皇帝幼年由祖母孝莊太皇太后一手撫養，兩人情感極深。太皇太后為累積功德並鞏固滿蒙聯盟，於康熙六年（1667年）下詔發願修造。清宮動員頂尖藝匠與高僧，歷時兩年完成共108函。藏傳佛教盛傳「親眼目睹可得七世福報」，過去展出時，現場解說人員也透露能看到的人很有福報，更增添神祕傳奇色彩。
據悉，這部全套由泥金手抄的《龍藏經》全球僅此一套，完整珍藏於台北故宮，坊間常誤傳「西藏布達拉宮也藏有一模一樣的康熙寫本」實為美麗的誤會。不過，西藏布達拉宮內確實也珍藏著許多形制相近、規格同樣宏大的明清內府御製經典。本次特展首度打破框架，將泥金經文、黃緞織花經衣、五色經簾等裝幀配件完整並陳，配合8K超高規格影片，重新凝視三百年前的盛世工藝巔峰。
📍 故宮《龍藏經》特展參觀資訊
展覽名稱： 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響
展覽時間：
第一檔： 2026 年 5 月 9 日至 8 月 2 日
第二檔： 2026 年 8 月 8 日至 11 月 8 日
展覽地點： 國立故宮博物院北部院區 第一展覽館 103、104 陳列室
台北故宮門票：
一般票（外國籍）： 350 元
優惠票（本國籍憑身分證件）： 150 元
(其餘免費與特殊優惠身分，請依現場官方公告為準)
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。