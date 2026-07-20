上班難免會有身體突然不適等狀況，不過許多人寧願請特休看醫生，也不願使用病假休息。近日就有民眾表示，根據《勞工請假規則》規定，勞工如未住院一年內可請30天普通傷病假，儘管病假制度看似保障完整，現實層面依然存在「不敢請」的狀況，許多上班族也點出原因，在於擔心影響考績、全勤獎金、病假扣半薪，甚至被主管觀感扣分等，判斷成本太高「能不用就不用」。
上班族生病不請病假「寧可用特休」！原因太黑暗被點出：成本太高
近日有網友在Dcard發文，表示最近與朋友聊到請假制度話題，發現多數人清楚一年有30天病假可使用，但真正遇到身體不舒服、需看醫生等狀況時，還是選擇請「特休」而非病假，讓他不解發問「病假明明就是法律保障勞工的權益，怎麼大家反而不敢用？」
原PO分析，發現多數人不敢請病假原因，主要是擔憂主管臉色、害怕影響考績等，也有人不希望留下請假紀錄，且在亞洲職場文化中，甚至還會覺得請病假代表不夠努力、不夠敬業。久而久之，讓病假權益淪為只是存在制度上。他強調，特休就是讓人休息、安排生活使用的，病假本就是留給不舒服人的權益，「生病還要拿自己的特休去換，總覺得哪裡怪怪的。」
貼文曝光後，隨即引發大票上班族認同留言，「亞洲工作文化就是奴，沒辦法」、「我覺得跟公司文化也有關係，我前公司有全勤，然後病假還會扣半薪，所以請病假的成本有點高」；但也有人點出原因「因為請病假規定比較多啊」、「因為病假要扣錢啊」、「病假除了影響考績外，還影響全勤獎金」。
一年30天病假成「擺設」？上班族寧請特休：怕扣錢、觀感扣分
工作期間難免遇到身體不適、需要請假休息或就醫的情況，為保障勞工健康權，勞動部公布《勞工請假規則》規定，勞工因一般性的傷害、疾病或生理原因需要治療或休養而請的假，也就是「普通傷病假」，如未住院一年內可請30天。
雖然勞工一年內可請病假天數多，但多數人還是會選擇使用「特休」，主要考量在於成本效益較差，雖然病假有30天，但依法薪資僅折半發給，且許多公司會依此扣除全勤獎金。相比之下，請特休不僅可以領取全薪，也不會影響全勤紀錄；不少員工也擔心請病假會被主管認為「身體狀況不佳」或「不夠敬業」，進而影響年終獎金與升遷。
病假別再拿特休換！2026新制上路：請不到10天有保障
不過《勞工請假規則》在2026年修訂，明訂一年內請病假未達10天，雇主不得以此做出不利處分，並考量勞工舉證困難，課予雇主於勞工釋明遭受不利處分後，應負舉證責任，並規定雇主考核時應以工作能力、工作態度及實際績效等評估，不可只依普通傷病假日數作為考量；另針對全勤獎金部分，勞動部過去也解釋，全勤獎金若屬工資的一部分，雇主應按照「比例原則」扣減，規範僅得按請假未出勤日數比例扣除，不得因請一天假就把該月獎金全扣除。
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近日有網友在Dcard發文，表示最近與朋友聊到請假制度話題，發現多數人清楚一年有30天病假可使用，但真正遇到身體不舒服、需看醫生等狀況時，還是選擇請「特休」而非病假，讓他不解發問「病假明明就是法律保障勞工的權益，怎麼大家反而不敢用？」
貼文曝光後，隨即引發大票上班族認同留言，「亞洲工作文化就是奴，沒辦法」、「我覺得跟公司文化也有關係，我前公司有全勤，然後病假還會扣半薪，所以請病假的成本有點高」；但也有人點出原因「因為請病假規定比較多啊」、「因為病假要扣錢啊」、「病假除了影響考績外，還影響全勤獎金」。
工作期間難免遇到身體不適、需要請假休息或就醫的情況，為保障勞工健康權，勞動部公布《勞工請假規則》規定，勞工因一般性的傷害、疾病或生理原因需要治療或休養而請的假，也就是「普通傷病假」，如未住院一年內可請30天。
雖然勞工一年內可請病假天數多，但多數人還是會選擇使用「特休」，主要考量在於成本效益較差，雖然病假有30天，但依法薪資僅折半發給，且許多公司會依此扣除全勤獎金。相比之下，請特休不僅可以領取全薪，也不會影響全勤紀錄；不少員工也擔心請病假會被主管認為「身體狀況不佳」或「不夠敬業」，進而影響年終獎金與升遷。
不過《勞工請假規則》在2026年修訂，明訂一年內請病假未達10天，雇主不得以此做出不利處分，並考量勞工舉證困難，課予雇主於勞工釋明遭受不利處分後，應負舉證責任，並規定雇主考核時應以工作能力、工作態度及實際績效等評估，不可只依普通傷病假日數作為考量；另針對全勤獎金部分，勞動部過去也解釋，全勤獎金若屬工資的一部分，雇主應按照「比例原則」扣減，規範僅得按請假未出勤日數比例扣除，不得因請一天假就把該月獎金全扣除。