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上班族生病不請病假「寧可用特休」！原因太黑暗被點出：成本太高

▲根據《勞工請假規則》規定，勞工如未住院一年內可請30天普通傷病假，但多數人寧願使用自己的特休權益，也不願請病假休息。（圖／記者陳明中攝）

主要是擔憂主管臉色、害怕影響考績等，也有人不希望留下請假紀錄，且在亞洲職場文化中，甚至還會覺得請病假代表不夠努力、不夠敬業。久而久之，讓病假權益淪為只是存在制度上。

但也有人點出原因「因為請病假規定比較多啊」、「因為病假要扣錢啊」、「病假除了影響考績外，還影響全勤獎金」

▲許多人不敢請病假，主要是擔憂主管臉色、害怕影響考績等，也有人不希望留下請假紀錄，且在亞洲職場文化中，甚至還會覺得請病假代表不夠努力、不夠敬業。（圖／取自pixabay）

一年30天病假成「擺設」？上班族寧請特休：怕扣錢、觀感扣分

但多數人還是會選擇使用「特休」，主要考量在於成本效益較差，雖然病假有30天，但依法薪資僅折半發給，且許多公司會依此扣除全勤獎金。相比之下，請特休不僅可以領取全薪，也不會影響全勤紀錄

▲雖然病假有30天，但依法時間薪資僅折半發給，且許多公司會依此扣除全勤獎金。相比之下，請特休不僅可以領取全薪，也不會影響全勤紀錄。（示意圖／取自photoAC）

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