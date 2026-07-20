我是廣告 請繼續往下閱讀

畫協：整體文化生態和第一線工作者將受影響

畫協4點聲明：文化預算應逐項、理性及專業審查

國民黨立委翁曉玲持續提案刪除文化部預算引關注，她除於七月初提案全數刪除文化部4738萬元媒宣費外，還被發現她提出逾30項刪減案，涵蓋人事、行政運作、設備及獎補助等經費，總刪減金額高達10億元。對此，畫廊協會昨（19）日發出聲明批評，畫協支持依法監督預算，但反對缺乏專業評估的通案刪減或全面歸零。文化資源若大幅縮減，衝擊的不只是政府部門，更包括畫廊、藝術家、影視出版及民間團隊，甚至可能中斷長期累積的產業基礎與國際連結，流失一整個世代的創作能量，呼籲朝野回歸逐項、理性及專業審查。畫協理事長陳菁螢表示，畫協支持國會依法監督政府預算，也認同公共經費應接受嚴格檢視，但文化預算的審查應建立在具體資料、專業評估與充分討論之上，不宜以通案、歸零或缺乏影響評估的方式刪減。陳菁螢指出，文化政策推廣並非單純的政府廣告，而是涉及全民文化近用、藝術教育、文化資產保存、影視出版發展、藝術市場培育及台灣文化的國際能見度。台灣文化藝術產業多由中小型機構、畫廊、藝術家及民間團隊支撐，一旦公共文化資源大幅縮減，受影響的將不只是政府部門，也包括整體文化生態與第一線工作者。陳菁螢強調，預算檢討應以提升效益為目的，而非讓文化工作失去正常運作及對外溝通能力。文化建設需要長期累積，一旦中斷，流失的恐不只是單一年度經費，更可能包括整個世代的創作能量、產業基礎及國際連結，呼籲朝野超越政治立場，從文化發展與國家長遠利益出發，保留台灣持續創作、交流及走向世界的環境。畫協並提出4點呼籲，包括立法院應公開說明各項刪減提案的具體依據，並與文化部評估影響、研擬配套；文化預算應逐項、理性及專業審查，不應全面歸零或以相同理由刪減不同項目；重大或巨額刪減案應邀集文化藝術、影視、出版、表演藝術及文化資產等領域代表參與溝通；文化部也應主動公開預算用途、執行成果及效益指標，接受社會監督並建立公共信任。