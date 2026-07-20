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麥當勞：大暑吃大薯、薯餅買一送一！免費送雞塊 8大優惠券一覽

▲摩斯漢堡也有大暑「消薯」優惠，月亮薯條買一送一。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯漢堡：月亮薯條買一送一！大暑「消薯」優惠

二十四節氣7月23日迎接「大暑」，麥當勞表示，APP全球版放送大薯、薯餅「買一送一」優惠券，消暑推薦「OREO冰炫風買一送一」、免費送雞塊一堆好康；摩斯漢堡表示，月亮薯條買一送一「消薯」優惠別錯過。暑假迎接「大暑」二十四節氣，麥當勞APP優惠券大放送！◾️單點「大薯買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️單點「OREO冰炫風買一送一」◾️單點「西西里金選冰美式買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「38元飲品買一送一」◾️單點早餐「免費送薯餅」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠暑假迎接二十四節氣，摩斯漢堡推薦大暑「來摩斯消薯」優惠：本周摩斯漢堡再享「MOS夏日好食雞」優惠：◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。