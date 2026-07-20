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台灣寶可夢中心7月底上架超夯新品！長腿超級寶石海星玩偶必收

■7月25日台灣寶可夢中心商品清單

▲寶可夢《寶可夢傳說 Z-A》中亮相的4種超級進化寶可夢的毛絨玩具商品，將於7月25日（六）在台北寶可夢中心發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）7月底又要上架超夯新品！寶可夢台灣官方官方今（20）日表示，在寶可夢《寶可夢傳說 Z-A》中亮相的4種超級進化寶可夢的毛絨玩具商品，將於7月25日（六）在台北寶可夢中心發售，其中就包含在社群爆紅的超級寶石海星，而且這幾款玩偶才剛在7月16日於日本發售，僅過一周就來台灣發售，預期也將引發搶購潮。台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，超級進化寶可夢們的毛絨玩具商品，將於7月25日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 發售，新登場的商品有：超級寶石海星、超級路卡利歐Z、超級甲賀忍蛙，以及超級捷拉奧拉 4種。其中，倒掛在巨大手裏劍上的姿態為特色的超級甲賀忍蛙舌頭偶高 53 cm，還附有吊繩可以讓它做出招牌吊掛動作。至於長腿的超級寶石海星，玩偶高度為 36 cm，則是在在日本上架之前就已經在社群爆紅，也引發了購買風潮。如果是周末無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於7月24日（五）16時00分開始販售上述新商品。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。