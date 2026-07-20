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NBA拉斯維加斯夏季聯賽冠軍戰今（20）日登場，金州勇士在第4節一度落後10分的情況下，上演精彩逆轉秀，最終以94：90擊敗曼菲斯灰熊，拿下2026年夏季聯賽冠軍，也是球隊自2013年以來再度奪冠。勇士今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場攻下21分、10籃板，獲選冠軍戰MVP。現年23歲的倫德伯格堪稱是天生的「贏球機器」，今年賽季他才剛率領密西根大學奪下NCAA全美大學總冠軍，隨後在選秀會上被非常希望能在柯瑞（Stephen Curry）生涯黃昏期再度衝擊冠軍的勇士隊相中。此役倫德伯格出賽32分鐘，全場18投9中，狂轟21分、10籃板、2抄截的統治級雙十數據。比賽最後3分鐘，勇士仍以84：87落後，此時倫德伯格個人瘋狂連拿7分。他先是拋投得手，隨後飆進頂著防守的逆轉三分彈，最後再補上一記精準的中距離跳投，一舉擊潰灰熊防線。毫無懸念奪下決賽MVP的倫德伯格，場外更是秀味十足。他最近不僅在社群媒體上公然與勇士老將格林（Draymond Green）幽默互嗆，甚至還大膽隔空「招募」詹姆士（LeBron James）加盟勇士，能打又能聊的爆棚自信，讓灣區球迷陷入瘋狂。除了倫德伯格的球星演出，勇士本場比賽還挖到了另一個寶，那就是來自聖約翰大學的落選秀後衛史密斯（Deivon Smith）。他今晚板凳出發燃燒小宇宙，砍下不可思議的21分、外帶9個籃板，成為勇士不可或缺的板凳暴徒。要知道，他大學最後一年場均僅有8.3分、投籃命中率是慘不忍睹的38%，但今晚他用實力證明自己也能站上NBA舞台。值得一提的是，灰熊這次夏季聯賽陣容堪稱「降維打擊」。不僅擁有布瑟（Cameron Boozer）與寇威爾（Cedric Coward）兩大頂級基石，更有史莫爾（Javon Small）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）與普羅斯珀（Olivier-Maxence Prosper）等具備豐富NBA正賽經驗的學長壓陣，原本被視為奪冠大熱門，未料最後關頭全隊集體當機，眼睜睜看著勇士捧走冠軍盃。