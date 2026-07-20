我是廣告 請繼續往下閱讀

C羅（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）壟斷足壇話題近20年，但2026世界盃後，新世代正式開始爭奪全球第一人的位置。真正的超級巨星不只要會進球，還得兼具大賽成績、俱樂部榮譽、個人魅力與長期統治力。《NOWNEWS》本篇整理最有機會接班的5大人選。姆巴佩（Kylian Mbappé）以10球奪下本屆世足金靴，連續兩屆世界盃都扮演主角。速度、終結能力、國家隊地位與全球知名度均已成熟，他不是「未來可能成為」巨星，而是目前最接近梅西、C羅等級門面的現成答案。唯一缺口，是需要更多歐冠冠軍與金球獎的累積。亞馬爾（Lamine Yamal）在19歲便隨西班牙奪冠，雖然本屆進攻數據不如預期，但他的盤帶、創造力與商業號召力早已超越同齡球員。更重要的是，他還有至少3至4屆世界盃可以累積傳奇。若能保持健康並持續進化，他最有機會成為下一個橫跨10年以上的全球偶像。貝林漢（Jude Bellingham）單屆攻進7球，創下英格蘭球員世界盃新高，已不只是中場核心，更具備直接決定比賽的得分能力。效力皇家馬德里、擁有英語市場與領袖氣質，加上一張帥氣的臉龐與時尚感，讓他在競技和商業兩端都具備成為足壇門面的條件。哈蘭德（Erling Haaland）過去最大質疑，是挪威難以站上大賽舞台；本屆他卻率隊闖進世界盃8強，並在16強梅開二度淘汰巴西，徹底打開足壇以外的世界，俱樂部進球效率早已無庸置疑，世界盃突破則讓他從聯賽射手，升格為能代表一個時代的國際巨星，場上是一名無情的進球機器，場下給人毫無偶包的「反差萌」形象，讓他在社群媒體上成為現象級人物。庫巴西（Pau Cubarsí）協助西班牙整屆僅失1球，並獲選最佳年輕球員。中後衛要成為全球第一門面比前鋒更難，但他年僅19歲，閱讀比賽與出球能力已極度成熟。若未來能長期帶領巴塞隆納與西班牙奪冠，他有機會成為這個世代最具代表性的防守球星。綜合即戰力、大賽履歷與全球影響力，姆巴佩目前明顯領先；但若把時間拉到下一個10年，亞馬爾的年齡與成長空間最具想像力。而貝林漢姆與哈蘭德則分別掌握豪門、英語市場與流量。梅西、C羅之後，足壇可能不再由兩人長期壟斷，而是進入多位巨星輪流爭王的新時代。