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44年來首位後衛獲最佳年輕球員！庫巴西創下世界盃新紀錄

▲庫巴西獲得最佳年輕球員獎，不僅成為西班牙隊史首位得主，也是44年來首位獲得此獎的後衛。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol）

「比亞馬爾更驚艷」！網友盛讚庫巴西：真正的西班牙新星

▲本屆世界盃西班牙最受矚目的球員，非屬19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／美聯社／達志影像）

決賽120分鐘零失誤！庫巴西防守、傳球數據全面亮眼

▲庫巴西（上排右三）在世界盃決賽面對阿根廷時，不僅踢滿120分鐘，多次化解危機，傳球成功率高達96%，整屆賽事更有98%的驚人傳球成功率。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙橫掃三大個人獎！成為本屆最大贏家

▲西班牙最終除了奪冠外，也囊括金球獎、金手套獎與最佳年輕球員獎，風光成為本屆世界盃最大贏家。（圖／翻攝自FIFA X）

西班牙在2026世界盃決賽延長賽以1比0擊敗阿根廷，時隔16年再次奪冠。19歲中後衛庫巴西（Pau Cubarsí）踢滿120分鐘，憑藉穩健防守獲選最佳年輕球員，不僅成為西班牙隊史首位得主，也是44年來首位獲得此獎的後衛。決賽他完成6次解圍、2次抄截，傳球126次、成功121次，成功率達96%；整屆世界盃傳球成功率更高達98%。不少球迷直呼，他比亞馬爾（Lamine Yamal）更令人驚艷，坐穩此次世界盃西班牙神童寶座。2026美加墨世界盃冠軍戰20日登場，西班牙歷經延長賽激戰，以1比0力克衛冕軍阿根廷，相隔16年再次奪下大力神盃。其中，年僅19歲的中後衛庫巴西成為奪冠功臣之一，不僅在決賽踢滿120分鐘、展現滴水不漏的防守實力，賽後更獲選為本屆世界盃最佳年輕球員，成為西班牙隊史首位拿下這項榮譽的球員。除了替西班牙贏得冠軍外，庫巴西也寫下世界盃另一項難得紀錄。根據統計，他是自1982年法國後衛Manuel Amoros之後，近44年來首位獲得世界盃最佳年輕球員獎的後衛，也讓這項成就更具代表性。隨著西班牙奪冠，庫巴西的表現也在社群平台掀起熱烈討論。一名網友在Threads發文表示，相較於外界高度關注的亞馬爾，自己認為本屆世界盃真正讓人驚艷的西班牙神童，其實是坐鎮後防的庫巴西。貼文曝光後，不少球迷紛紛表示認同，「我也喜歡這個弟弟」、「事實也是庫巴西贏了最佳年輕球員獎」、「同意，真心出色」、「他那一個神飛摔，嚇到我合不攏嘴」。西班牙本屆世界盃8場比賽僅失1球，堅固防線成為封王的重要基礎，而庫巴西正是防線核心之一。面對擁有梅西（Lionel Messi）坐鎮的阿根廷，庫巴西全場保持高度專注，不斷瓦解對方攻勢。決賽中，他踢滿120分鐘，完成全場最多6次解圍，另有2次成功抄截；地面對抗6次贏下5次，高空爭頂4次成功2次，整場共完成7次成功對抗，充分展現閱讀比賽能力與身體對抗優勢。除了防守表現出色外，庫巴西也是西班牙後場組織的重要發動點。他在決賽送出126次傳球，其中121次成功找到隊友，兩項數據皆為全場最高，傳球成功率高達96%，並送出1次關鍵傳球，協助球隊穩定掌控比賽節奏。若統計本屆世界盃出賽數據，庫巴西三場比賽共完成294次傳球，其中289次成功，成功率高達98%，僅次於隊長羅德里（Rodri）的328次成功傳球，排名本屆世界盃第二。除了捧起世界盃冠軍金盃之外，西班牙本屆也橫掃多項個人榮譽。庫巴西抱回最佳年輕球員獎；門將烏奈．西蒙（Unai Simon）獲得金手套獎（Golden Glove）；隊長羅德里則拿下象徵最佳球員的金球獎（Golden Ball）。冠軍加上三項重要個人獎項全數入袋，也讓西班牙成為本屆世界盃最大的贏家。