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作家：蔣萬安成功拉高聲量 未必能帶動選情

作家：蔣萬安上街能逼出中間票 同時給盧秀燕一個政治人情

致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召「725上凱道」守護食安。對此，專門政治評論的作家粉專「漂浪島嶼」昨（19）日分析，蔣萬安此舉不僅是藉致癌油風暴總攻中央，更有替身處事件責任核心的台中市長盧秀燕解圍之意。他更指出，蔣萬安過去雖靠砲打中央拉高個人聲量，卻未必能帶動地方選情；此次若能將食安民怨轉化為中間選民的「賭爛票」，不僅可化解盧秀燕危機，也能替全黨拉抬聲勢、累積政治人情。漂浪島嶼昨發文指出，台北市長選戰，蔣萬安市長一直秉持「上打中央、不理伯洋」的態度，以挑高藍綠對決，來迴避市政議題，策略確實有效，造成蔣萬安聲量不斷高漲，沈伯洋被迫邊緣游擊。然而，台北市媒體常以全國議題提問，蔣萬安善用金句砲打中央，雖成功拉高個人聲量，卻未必能有效帶動全台地方選情，甚至可能因2028年被拱參選，引發黨內競爭。漂浪島嶼表示，致癌油事件引發社會不滿，成為藍營總攻中央的機會；蔣萬安揭竿上街，其實具有2層意義。首先，全國議題的爭議，有時不是只有法律與責任之爭，更多是態度與說詞之怒，常常錯誤1句話，堅不認錯的強硬，就可能逼出中間選民的政治「賭爛票」，一次就是壓倒性浪潮，進一步衝擊地方選舉。其次，漂浪島嶼進一步提到，由於台中才是致癌油風暴的責任核心，陷入查廠、公告的責任爭議，若盧秀燕親自發起抗爭，更會落入靠遊行逃避責任的批評。蔣萬安此時號召上街，不僅替盧秀燕解圍，也為全黨拉抬聲勢、累積政治人情。漂浪島嶼認為，致癌油牽涉食安與民生，影響外食族與家庭選民。大家所憤怒的，不只源頭責任一團亂，更重要是後續如何收尾管理，越亂就是歸咎到中央政府；蔣萬安看準時機出手，既化解盧秀燕危機，也成為帶動各地選情的助攻角色。