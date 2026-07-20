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▲西班牙奪冠！馬德里百萬球迷沸騰狂歡（圖／路透社／達志影像）

西班牙國家隊在美加墨世界盃決賽中以1比0力克阿根廷，奪得隊史第二座世界盃冠軍，更成為21世紀以來首支達成「二次奪冠」成就的國家隊。消息傳回西班牙，首都馬德里隨即陷入狂歡，成千上萬球迷湧上街頭慶祝。當地時間週一（20日），球隊將在市中心舉行盛大勝利遊行，官方預計將有高達百萬人參與。決賽哨聲吹響後，大批興奮球迷湧入馬德里街頭，身穿國家隊紅色球衣，揮舞國旗、高聲歡呼並大按汽車喇叭。成群結隊的支持者沿著雷科萊託斯大道湧向西貝萊斯廣場，該廣場向來是西班牙國家隊與球迷慶祝勝利的傳統聚集地，狂歡民眾高喊「我們是冠軍！」，現場甚至有人點燃信號彈，氣氛沸騰。此前，數萬名球迷不畏攝氏35度高溫，早早在馬德里多處戶外球迷區的巨型電視螢幕前搶佔最佳觀賽位置，不僅馬德里，從巴塞隆納到塞維亞，全國各地廣場都擠滿了揮舞紅黃雙色國旗的熱情球迷。致勝一球是由費蘭托雷斯在延長賽下半場第106分鐘攻入，讓阿根廷球王梅西的封王夢再度落空。球隊預計於週一當地時間中午12時50分降落馬德里機場。與外界原先想像不同的是，返國後其實有一系列正式禮賓行程——球隊將先前往薩蘇埃拉宮接受國王費利佩六世接見，隨後轉往首相官邸蒙克洛亞宮拜會首相桑傑士，完成官方禮遇後，才正式展開眾所矚目的遊行活動。遊行隊伍將從蒙克洛亞轉運站出發，沿途經過王妃大道、阿爾貝托阿吉萊拉街、科隆廣場，最終抵達西貝萊斯廣場，屆時將在現場為球員舉行慶祝儀式，讓球員與球迷共享這座得來不易的獎盃。為因應預估達百萬人的遊行隊伍，當局已規劃額外安全與交通措施。根據西班牙政府馬德里代表馬丁證實，決賽轉播當晚已動用約1,400名警力維持秩序，遊行當天則額外增派500名國家警察與150名國民警衛隊人員，全力確保這場世紀盛會順利進行。這是西班牙繼2010年南非世界盃奪冠後，時隔16年再度登頂世界之巔。回顧當年盛況，西班牙首度奪冠時的慶祝遊行足足進行了超過10小時，途中還拜會了時任國王胡安卡洛斯一世與政府高層，數十萬名球迷在馬德里街頭熱烈歡迎球隊凱旋歸國，這種「長時間巡遊慶祝」也被視為西班牙奪冠後的傳統模式，這次「二度封王」的規模，很可能會複製甚至超越當年的盛況。