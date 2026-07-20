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KeSPA Cup 2026參賽隊伍、分組

▲《英雄聯盟》KeSPA Cup 2026分組名單。

🟡KeSPA Cup 2026賽制

▲《英雄聯盟》KeSPA Cup 2026八強賽制。（圖／KeSPA Cup提供）

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KeSPA Cup 2026直播

▲《英雄聯盟》KeSPA Cup 2026小組賽，7/20賽程。（圖／KeSPA Cup提供）

▲《英雄聯盟》KeSPA Cup 2026小組賽，7/21賽程。（圖／KeSPA Cup提供）

▲《英雄聯盟》KeSPA Cup 2026小組賽，7/27賽程。（圖／KeSPA Cup提供）

LOL《英雄聯盟》賽事馬拉松，MSI、EWC 結束後，今（20）日由韓國電子競技協會主辦的「KeSPA Cup 2026」也點燃戰火，韓國 LCK 賽區10支戰隊，將展開為期一個月的賽程，爭奪冠軍和5200萬韓元（約113萬新台幣）的總獎金，《NOWNEWS》也透過本文整理 KeSPA Cup 賽程賽制、分組、直播等資訊。KeSPA Cup 2026 賽事邀請來自 LCK 賽區的10支隊伍參與角逐，參賽陣容星光熠熠，主辦單位將10支隊伍分為兩個小組進行初期對抗。📌A組：GEN、DK、NS、DNS、KRX📌B組：HLE、T1、BRO、BFX、KTKeSPA Cup 2026小組賽，採用「跨組對戰模式」，參賽隊伍並非與同組成員交手，而是必須與另一組的所有隊伍進行 BO1 一局定勝負的賽事，小組賽結束後，各組排名前4名的隊伍將順利晉級下一輪，最後一名直接淘汰。成功挺進八強賽的隊伍，首輪會依照各隊伍在小組預賽中取得的名次作為種子排序，進行 BO3 三戰兩勝制對決；A組第一名將迎戰B組第一名，A組第二名對上B組第二名，以此類推，經過激烈的四輪賽事較量後，最終將選拔出前四強隊伍晉級到下個階段。KeSPA Cup 2026 四強賽、總決賽，採用BO5五戰三勝制，並採用單敗淘汰制的殘酷規則。比賽將從7月20日進行至8月18日，小組預賽於7月20日至7月27日舉行，八強賽從7月28日打到8月10日，關鍵四強與總決賽安排在8月11日至8月18日。本次 KeSPA Cup 2026，台灣地區將由 Disney+ 提供直播服務。