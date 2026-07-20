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中市府：抽驗由中央指定 苯駢芘合格才未登錄

溫朗東秀報告反擊：其他合格都有列 為何獨缺苯駢芘？

中聯致癌油事件再掀資料攻防！時事評論員溫朗東質疑，台中市政府公開的中聯油品檢驗報告中，關鍵致癌物「苯駢芘（BaP）」檢驗項目憑空消失，質疑究竟是地方資料有誤，還是中央紀錄出錯。台中市政府回應，因苯駢芘檢驗結果合格，因此網站未登錄該項結果；溫朗東隨即貼出檢驗報告反駁，指出其他同樣「合格」的檢驗項目都有列出，唯獨苯駢芘不見，再度引爆雙方隔空交鋒。溫朗東指出，中聯台中港廠於2024年4月26日接受抽驗，台中市政府公開的檢驗報告未見苯駢芘檢驗項目，但同一天、同批大豆沙拉油送交衛福部的資料，卻顯示苯駢芘檢驗結果為「合格」，他質疑「究竟是盧市府造假資料，還是衛福部資料出錯？」民進黨台中市議會黨團總召周永鴻上午也表示，他向台中市衛生局長曾梓展查證此事，局長先表示是衛生局漏登資料，隨後又改稱是中央漏登錄，並承諾進一步查明後正式對外說明。對此，台中市政府中午發布新聞稿回應，指歷年中央食藥署與地方合作執行油品聯合專案時，受稽查油廠均由中央指定，至於2025年為何未抽檢中聯、福壽、福懋等三家油脂業者，應由中央食藥署說明，並批評溫朗東「搞錯對象」。市府表示，2024年度抽驗油品均由食藥署送交SGS檢驗，再將檢驗報告提供地方政府。檢驗項目包括重金屬、黃麴毒素、多環芳香族碳氫化合物（含苯駢芘）、環氧乙烷、縮水甘油脂肪酸酯、脂肪酸、芥酸、玉米赤黴毒素、游離棉籽酚及正己烷等，中市府並未針對特定廠商調整檢驗項目，依食藥署送驗結果，該批油品均符合規定。針對外界質疑公開資料未列出苯駢芘檢驗結果，台中市政府進一步表示，依據食藥署檢驗報告，苯駢芘檢驗結果合格，因此網站未另外登錄多環芳香族碳氫化合物（含苯駢芘）檢驗項目及結果。對於市府說法，溫朗東隨即再度於社群平台公布檢驗報告截圖反駁，表示自己引用的正是台中市政府公開資料。他指出，檢驗報告中其他檢驗項目同樣都是「合格」，仍完整列出檢測結果，唯獨苯駢芘項目沒有出現，因此質疑「也是合格的項目，為什麼只有苯駢芘沒有列？」溫朗東並表示，自己提出質疑後，卻遭台中市副市長鄭照新批評是「烏龍爆料」，如今市府回應反而更令人疑惑，呼籲中央與地方盡快釐清資料差異，避免讓外界對檢驗結果產生更多疑慮。