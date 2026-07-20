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▲網友架設的「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，至今已累計41起案例。（圖／翻攝自HAHABABY撞臉全紀錄網站）

百萬YTR蔡阿嘎老婆二伯創的親子品牌「HAHABABY」狂爆抄襲爭議，還有網友因此架設名為「HAHABABY撞臉全紀錄」的網站，將歷年被質疑與其他品牌設計相似的商品整理成資料庫，並持續開放大家回報更新。而繼日前被抓包抄襲23個品牌、累計29起案例後，近日網站再度更新，竟已累計到30個品牌、41起案例，對比圖也全曝光，引發外界熱議。「HAHABABY撞臉全紀錄」近日再度更新網站，除了原本的日系品牌SOU・SOU、MARKEY'S、RODEO CROWNS WIDE BOWL，以及ADAM ET ROPÉ FEMME、GRANIPH、niko and…等外，又新增了Mari&co、BEAMS、BROWN THEATRE PRODUCTS、CECIL McBEE等品牌，目前已累計30個品牌、41起案例。網友也一一放上對比圖，不管是BEAMS的背心外套、BROWN THEATRE PRODUCTS的網紗側背包、CECIL McBEE粉色豹紋字樣的大人上衣，樣式都非常相似，上衣甚至只是換了字，版型設計與花紋全一致，讓網友全看傻。而目前累積最多的是SOU・SOU的7起，其他品牌則分別為1起到2起。雖然該網站內容皆為網友自行整理比對，HAHABABY方面目前也尚未針對該網站內容做出回應，但不少品牌方已表態在關注此事。