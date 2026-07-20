「星宇航空高爾夫巡迴賽」迎來年度壓軸站點，首度前進泰國清邁，12月1日至12月5日舉辦、涵蓋3座球場，打造結合暖冬揮桿、文化體驗與度假休閒的高球假期。本次活動限量64席，並將在7月20日開賣，售價每人79,800元起；凡曾參與過星宇航空高球活動者可享2,000元優惠，新球友在8月20日前完成報名則可享1,000元早鳥優惠。
本次巡迴賽精選清邁三座知名高爾夫球場，包含曾獲亞洲百大球場肯定、以山巒景觀聞名的清邁高地高爾夫度假村（Chiangmai Highlands Golf & Spa Resort）、歷史悠久且具挑戰性的清邁綠谷鄉村俱樂部（Chiangmai Green Valley Country Club），以及榮獲2016全亞洲最佳高爾夫球場、享有泰國北部頂級球場美譽的清邁阿爾卑斯高爾夫度假村（Alpine Golf Resort Chiang Mai）。正式比賽將在清邁Alpine鄉村俱樂部舉行，更是泰國唯一的稻田果嶺球場，整體設計融合了峽谷、沙坑與豐富的水障礙，極具戰略挑戰性。
賽事獎項中，一桿進洞得主有機會獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍可獲全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則可獲得亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票，更精心準備其他豐富好禮，讓每位參與球友皆有機會滿載而歸。
住宿部分全程入住五星級萬豪酒店，首日安排至曾獲米其林推薦餐廳137 Pillars Palette享用晚間饗宴，後續更將造訪自然慢活被譽為童話森林的蘭谷莊園用餐。行程融合泰北文化元素，規劃體驗水燈祈福；球友更將走訪蘭納古城與尼曼商圈。本次活動詳情與報名資訊可在網頁查詢，透過結合飛行、高球運動與在地文化體驗，持續提供旅客更多元且具特色的主題旅遊選擇。
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賽事獎項中，一桿進洞得主有機會獲得不限航點頭等艙來回機票，冠軍可獲全球不限航點商務艙來回機票，亞軍則可獲得亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票，更精心準備其他豐富好禮，讓每位參與球友皆有機會滿載而歸。
住宿部分全程入住五星級萬豪酒店，首日安排至曾獲米其林推薦餐廳137 Pillars Palette享用晚間饗宴，後續更將造訪自然慢活被譽為童話森林的蘭谷莊園用餐。行程融合泰北文化元素，規劃體驗水燈祈福；球友更將走訪蘭納古城與尼曼商圈。本次活動詳情與報名資訊可在網頁查詢，透過結合飛行、高球運動與在地文化體驗，持續提供旅客更多元且具特色的主題旅遊選擇。