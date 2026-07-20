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2026美加墨世界盃決賽，西班牙靠費蘭・托雷斯（Ferran Torres）延長賽破門，以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍。這支「團隊足球」典範背後，總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的故事同樣像小說。2013年，他被西乙球會阿拉維斯解雇後，失業18個月、幾乎準備放棄足球，卻因報紙上一則西班牙足協徵才廣告，打一通電話後改寫人生。德拉富恩特（De la Fuente）球員時期曾代表畢爾巴鄂出賽逾200場，拿下2座西甲冠軍，還曾代表西班牙參加1988年漢城奧運。1994年退役後，他在多家低級別球隊歷練15年，從青訓教練到助理教練。2011年，他終於迎來獨立執教機會，接手球員生涯最後一站的阿拉維斯，但僅帶11場就被解雇。接下來18個月，他找不到任何工作，幾乎要放棄足球。他的傳記作者貝爾杜（Verdu）寫道：「我覺得他害怕說出『我正被足球圈淘汰』這句話。他害怕被人遺忘，害怕再也不會有人想到他。」帶著「已沒有什麼好失去」的念頭，德拉富恩特（De la Fuente）在報紙上看到西班牙足協徵求U19總教練的廣告。他打電話給前國家隊主帥薩埃斯（Iñaki Sáez），對方隨即告訴足協：「他是理想人選。」儘管首屆歐青賽未奪冠，他的表現獲足協續約，2015年率隊奪歐青賽冠軍，2019年再奪U21歐錦賽冠軍，並帶隊拿下東京奧運銀牌。2022年接掌國家隊時，《馬卡報》民調僅11%支持他。畢竟他沒有任何西甲執教經驗，質疑聲浪排山倒海而來。但德拉富恩特（De la Fuente）先在2023年奪歐國聯冠軍，2024年再奪歐洲盃冠軍，本屆世界盃登頂，徹底打臉所有質疑者。他的執教哲學核心是「塑造人」，他對球員永遠說「請」和「謝謝」，「這關乎教育、價值觀、原則。不是什麼都可以隨便來的。」他強調團隊與家庭，「我們一直把球隊稱為『大家庭』，然後球員們也開始這麼說了。這是自然而然發生的。」他與西班牙隊許多球員早在青年隊時期就結下深厚淵源，包括西蒙（Unai Simón）、法比安（Fabian Ruiz）、羅德里（Rodri）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）等人。「從這種意義上說，我不僅僅是教練。」德拉富恩特（De la Fuente）說。德拉富恩特（De la Fuente）從2017年起在歐足聯職業級教練培訓課程中擔任講師，為期三年講授兩門課：足球演變和團隊建設。他的學生包括伊勞拉（Andoni Iraola）、阿隆索（Xabi Alonso）、卡普德維拉（Joan Capdevila），甚至阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）都曾是台下聽眾。德拉富恩特（De la Fuente）說：「和哈維．阿隆索（Xabi Alonso）、斯卡洛尼（Scaloni）聊足球，受益無窮。那是資訊的交換，30個人共處一室。你帶著緊張走進課堂，離開時卻變得更好。這不僅僅是足球，這是生活。」世界盃決賽前，庫庫雷利亞等西班牙球員曾開玩笑承諾，若奪冠就要把主帥紋在身上。賽後被問到此事，德拉富恩特幽默回應，自己不會去紋身，因為已經過了紋身年紀，但球員們「犯了一個錯誤」，因為他們都是說到做到的人。皮諾（Yeremy Pino）賽後也證實會履行承諾，只是提出唯一條件：「不要紋在看得見的地方。」此外，最能代表德拉富恩特性格的，是賽後有球員問他：「教練，我們現在還有什麼比賽還沒贏？」他給出的答案是：「九月的下一場比賽。」