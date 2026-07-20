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2026世界盃今（20）日圓滿落幕，最後由西班牙抱回冠軍獎座，第二名則是阿根廷，有趣的是，西班牙小將亞馬爾還是嬰兒時期，就曾和梅西一起拍過雜誌，當時梅西替他洗澡，畫面相當溫馨，而今亞馬爾拿下冠軍，他也在IG分享心情，更曬出與梅西在球場上相視而笑的畫面，讓許多粉絲感動，直呼他們像極了父子。西班牙拿下冠軍，亞馬爾也更新IG貼文，只見他開心抱著獎盃吐舌萌笑，接著是他與媽媽和弟弟的合照，以及和女友Inés García Santos的親吻照，除了家人之外，亞馬爾更PO出與梅西在球場上對望，笑得很開心的合照，讓許多球迷直呼太感人，宛如看到一場世代的傳承。梅西和亞馬爾在2007年就曾見過面，當時的一場聯合國兒童基金會公益拍攝活動，身披巴薩19號球衣的梅西，溫柔地幫嬰兒洗澡，而該名嬰兒正是出生僅半年的亞馬爾。時隔19年後，相差19歲的他們，在世界盃總決賽碰頭。比賽最後，梅西沒能如願衛冕，亞馬爾拿到冠軍後，也主動上前和梅西擁抱，亞馬爾年僅19歲，已經跟著西班牙拿下2024年歐洲國家盃與2026年世界盃冠軍，雖然本屆世界盃決賽因受到傷勢影響，沒能恢復到最佳狀態，只能替補出賽，但西班牙一路緊咬阿根廷，最後如願拿下勝利。