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女星周丹薇今（20）日出席愛傳承關懷演唱會，現身醫院帶來歡樂的她，提及身體狀況坦言自己患有紅斑性狼瘡，定期3個月要抽血檢查。周丹薇表示周丹薇今來到醫院，被問到身體狀況表示都很好、也沒有三高問題，不過患有每3個月都要抽血檢查。周丹薇透露病情發作時非常恐怖，包括骨頭都會痛、身體會癢，滿臉紅斑更讓她不太願意見人，嘆：「最恐怖的是，它顯現在臉上，像我們女生都是愛美的，如果滿臉紅斑的話更影響美麗。」周丹薇直言不僅身體不舒服，心情也會受到影響，一度恨不得去死了算了。周丹薇認為無論生什麼病，意志力是非常重要的，當時知道自己罹患紅斑性狼瘡，她堅決不吃西藥，「因為我知道，治療紅斑性狼瘡都會吃到類固醇，那我堅持不吃，靠針灸、運動去修正，我是這樣走過來的。」周丹薇表示，紅斑性狼瘡沒辦法根除，只能看指數高低，如果工作勞累那免疫系統可能就會有問題，如果比較放鬆指數又會下降，目前控制在正常範圍內。此外，今日出席活動，周丹薇本來要穿高跟鞋，沒想到昨天去教會時不小心滑倒，導致右邊手跟肩膀都很痛，她心有餘悸說：「這年齡摔傷非同小可，一臥床就很致命，大家走路都要很小心。」