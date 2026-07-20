2026世界盃迎來最終戰，除了西班牙捧起冠軍金盃外，動漫圈緊跟賽事，討論度最高的話題依然是「初音最後換到哪一國了？」從淘汰賽一路延燒的「初音監護權」迷因，隨著西班牙奪冠同步揭曉大結局，全球繪師接力創作「西班牙初音」，就連 Hololive 成員 Takanashi Kiara 也搭上這波足球熱潮，與美國 VTuber essie 合作直播決賽，引發粉絲熱議。
世界盃一路踢 初音也一路「換國籍」
「初音監護權」迷因源自世界盃淘汰賽期間，網友發想出「監護權」設定，只要持有「監護權」的國家在比賽中落敗，初音就會「轉交」給勝利國家，因此每場比賽結束後，都會有大量繪師創作新的國家版本初音。從服裝、配色到配件，都融入各國文化特色，讓不少網友笑稱「世界盃真正的獎盃不是大力神盃，而是初音。」
根據網友整理的「初音旅行路線」，本屆世界盃的初音一路跟著勝隊「搬家」，從最初屬於日本，之後依序被巴西、挪威、英格蘭、阿根廷「接手」。從日本一路到阿根廷，前五場「監護權之戰」都以 2：1 的比分分出勝負，而最後冠軍戰，西班牙則以 1：0 擊敗阿根廷，最終取得本屆世界盃的「初音監護權」。讓不少網友笑說「初音終於不用一直搬家了。」
二創延燒到 VTuber 足球文化與 ACG 跨界交流
這股世界盃熱潮也擴散到 VTuber 社群，Hololive 成員 Takanashi Kiara 在決賽前宣布，將與近期因足球話題受到矚目的美國 VTuber essie 合作舉辦世界盃決賽 Watchalong，共同觀看西班牙對阿根廷的冠軍戰。
直播預告以雙方代表隊旗幟作為主視覺，Kiara 支持西班牙、essie 則代表阿根廷，消息公開後吸引不少動漫迷關注，紛紛留言「連 VTuber 都加入足球迷因了」、「今天不只是看球，也是看動漫圈整活」、「初音監護權都要頒獎了」，也被認為是延續近期世界盃相關迷因熱度的重要話題之一。
「初音監護權」最初是網友自發創作的迷因，但隨著大量繪師、動漫社群與 VTuber 紛紛加入創作，已成為本屆世界盃最具代表性的網路文化現象之一，更意外促成足球文化與 ACG 社群的一次跨界交流。
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「初音監護權」迷因源自世界盃淘汰賽期間，網友發想出「監護權」設定，只要持有「監護權」的國家在比賽中落敗，初音就會「轉交」給勝利國家，因此每場比賽結束後，都會有大量繪師創作新的國家版本初音。從服裝、配色到配件，都融入各國文化特色，讓不少網友笑稱「世界盃真正的獎盃不是大力神盃，而是初音。」
這股世界盃熱潮也擴散到 VTuber 社群，Hololive 成員 Takanashi Kiara 在決賽前宣布，將與近期因足球話題受到矚目的美國 VTuber essie 合作舉辦世界盃決賽 Watchalong，共同觀看西班牙對阿根廷的冠軍戰。
直播預告以雙方代表隊旗幟作為主視覺，Kiara 支持西班牙、essie 則代表阿根廷，消息公開後吸引不少動漫迷關注，紛紛留言「連 VTuber 都加入足球迷因了」、「今天不只是看球，也是看動漫圈整活」、「初音監護權都要頒獎了」，也被認為是延續近期世界盃相關迷因熱度的重要話題之一。