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中聯油脂苯駢芘超標事件越演越烈，台中市議會民進黨團今(20)日召開記者會，踢爆台中市政府的食安把關淪為「邏輯死亡」。黨團指出，中聯超標竟是由下游南僑自驗發現，而非市府把關查到，且衛生局針對抽驗紀錄竟先後出現「地方漏登」與「中央漏登」的卸責說法。綠營猛批，市長盧秀燕不顧轄內大型油脂廠的監管破口，反倒操作食安恐慌、大動作籌組「725凱道大會師」，根本是以政治表演掩蓋稽查怠惰，應負起最大政治責任。黨團總召周永鴻指出，市府狂拿每年查驗8萬8千件當作食安政績，卻連位於台中的大型油脂製造商都漏掉，這才是最關鍵的監管漏洞。他直言，他第一時間向衛生局確認中聯的抽驗紀錄，衛生局卻說法一日三變，每次遇到問題就要「再問一下」，最後又把責任推給另一個機關。周永鴻要求，市府立刻提出原始採樣紀錄與完整檢驗報告，釐清過去是否根本沒驗苯駢芘。他痛批：盧秀燕已經不是立委，而是必須對台中食安負責的市長！最該做的是留在市府追查問題油，而不是忙著把責任推給中央，簡直身分錯亂。議員陳雅惠強調，食品安全不能建立在口頭說法上，市府應交出每次採樣產品、檢驗項目與異常通報的原始資料，才是市民判斷市府是否盡責的依據。議員黃守達則引用「食品安全衛生管理法」指出，台中市政府就是中聯油脂的地方主管機關，依法可以直接進入場所查核、抽樣檢驗，不必等待中央指示。盧市府既有稽查卻未能及早發現問題，說明風險分級已經失靈，如今卻選擇把責任推向中央、把市長帶上凱道，完全是以政治動員取代食安把關。議員陳俞融批評，盧秀燕越接近任期尾聲，政治表演成分越濃，甚至在無證據的情況下公開指控中央「蓋牌」，以政治語言帶風向，傲慢至極。張芬郁直言，中聯油脂事件鬧了三週，市民只等到兩位想當總統的市長喊出「揪揪來去上凱道」，隱匿的無良廠商與失職的地方政府不用究責嗎？議員林德宇也痛批，盧秀燕親上火線找來藍營縣市長大會師，宣稱725要上凱道，當行政卸責無法掩蓋自己的無能失能後，就利用人民對食安的恐慌來累積個人政治聲量，非常惡質。民進黨團最後強調，市府不能只處理通路端下架與退費，更應交代已流入市場的問題油品如何回收銷毀，避免事件降溫後重新流入市場。黨團呼籲，台中有漏洞盧秀燕就必須向市民道歉，停止政治秀，回歸源頭管理。