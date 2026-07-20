2026世界盃冠軍賽門票破紀錄貴，票務平台上最低價逼近新台幣31萬元，最高票價更一度上看新台幣356萬元。據悉，有10名球迷狠砸百萬美元（約新台幣3200萬元），向官方貴賓接待商「On Location」購買頂級貴賓套票，原以為能享受人生難忘的足球盛宴，沒想到賽後流出的現場照片卻讓外界傻眼，不只是坐在視野欠佳的沙發區，還得忍受室外高溫，主辦解決方法竟只是「發頂遮陽帽」，讓不少球迷看了直嘲諷「史上最盤」。
砸3200萬看世足決賽！頂級套票待遇卻傻眼
根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，有10位球迷花費百萬美元（約新台幣3200萬元）購買頂級貴賓套票，這組天價套票是由官方貴賓接待商「On Location」提供，該公司號稱是全球頂尖體育、音樂與生活品味活動的官方接待夥伴。然而，《運動商業期刊》（Sports Business Journal）記者席爾弗曼（Alex Silverman）曝光座位照後，立馬在網路上掀起話題。
從照片中可見，這些所謂的頂級座位並非傳統豪華包廂，而是設置在球場旁的沙發區，座位前方還有玻璃隔板，不只視線受到阻擋，還有攝影師擋住干擾。除了視角問題外，現場環境也成為爭議焦點，由於比賽於當地時間下午3點開踢，當時氣溫十分炎熱，陽光直射球場，但主辦僅「發放遮陽帽」來應對高溫。
世足冠軍賽天價套票「只是坐在沙發上」？超貴原因被點出
不少網友看到後相當不解，認為以100萬美元的價格來看，這樣的觀賞位置並不符合期待，傻眼留言「全世界足球場最差的位置之一，他們真的被狠狠坑了」、「花這麼多錢，結果只是坐在一張普通沙發上」、「至少帽子是免費送的」。
針對爭議，目前On Location尚未對此回應。但這組價值百萬美元的豪華套票並非只有提供座位，還包含多項頂級待遇。據悉，這些球迷在比賽前一天參加了由知名饒舌歌手50 Cent與DJ Diplo主持的《運動畫刊》（Sports Illustrated）派對，賽前還搭乘直升機從曼哈頓前往球場，賽後也有多項活動及頂級餐廳體驗等額外福利。
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根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，有10位球迷花費百萬美元（約新台幣3200萬元）購買頂級貴賓套票，這組天價套票是由官方貴賓接待商「On Location」提供，該公司號稱是全球頂尖體育、音樂與生活品味活動的官方接待夥伴。然而，《運動商業期刊》（Sports Business Journal）記者席爾弗曼（Alex Silverman）曝光座位照後，立馬在網路上掀起話題。
世足冠軍賽天價套票「只是坐在沙發上」？超貴原因被點出
不少網友看到後相當不解，認為以100萬美元的價格來看，這樣的觀賞位置並不符合期待，傻眼留言「全世界足球場最差的位置之一，他們真的被狠狠坑了」、「花這麼多錢，結果只是坐在一張普通沙發上」、「至少帽子是免費送的」。
針對爭議，目前On Location尚未對此回應。但這組價值百萬美元的豪華套票並非只有提供座位，還包含多項頂級待遇。據悉，這些球迷在比賽前一天參加了由知名饒舌歌手50 Cent與DJ Diplo主持的《運動畫刊》（Sports Illustrated）派對，賽前還搭乘直升機從曼哈頓前往球場，賽後也有多項活動及頂級餐廳體驗等額外福利。
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