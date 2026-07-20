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▲中信兄弟啦啦隊牛奶擔任橘子集團中職明星賽攤位一日店長。（圖／記者林柏年攝）

▲中職明星賽橘子集團攤位，有牛奶死忠球迷吼出180分貝的超誇張成績。（圖／記者林柏年攝）

▲中信兄弟啦啦隊牛奶擔任明星賽橘子攤位一日店長，吸引死忠粉絲前來。（圖／記者林子翔攝）

2026年中華職棒明星賽落幕，橘子集團本次也不缺席、連續4年贊助明星賽，也依舊在一壘側有設置攤位，本次還特別邀請中信兄弟啦啦隊人氣成員牛奶、樂天桃猿啦啦隊Kira擔任一日店長，與球迷互動、大玩分貝大挑戰，現場氣氛相當熱鬧。橘子集團本次除了小橘人參加大富翁接力賽，跑出領先姿態交棒給中職會長蔡其昌之外，還在明星賽2天期間一壘熱區設置攤位店點，並有這橘我說了算活動，只要參加活動就可以獲得特調飲品，現場參與球迷踴躍。除了免費贈飲品之外，本次橘子集團還特別邀請信兄弟啦啦隊人氣成員牛奶、樂天桃猿啦啦隊Kira擔任一日店長，吸引不少死忠粉絲前來朝聖，分貝大挑戰項目中，一位牛奶死忠球迷吼出分貝數高達180的成績，成為當日挑戰第一名的球迷。中職明星賽連續2年、連4場達成大巨蛋滿場4萬人盛況，橘子集團也功不可沒，積極投入各項活動，小橘人參與接力賽、一日店長活動之外，現場還有《新楓之谷：經典版》即將上市的宣傳。