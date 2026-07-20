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年代民調中心今（20）日公布高雄最新民調數字，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆以36.2％雙位數領先國民黨參選人柯志恩23.6%，對此賴瑞隆回應表示，該民調和所掌握的趨勢一致，再次感謝市民支持，為了高雄的進步，會持續提出穩健務實的市政願景，全力爭取更多市民的認同與信任。對於最新民調大勝柯志恩兩位數差距，賴瑞隆表示，該份民調和所掌握的趨勢一致，再次感謝市民的支持。為了高雄的進步，會持續提出穩健務實的市政願景，全力爭取更多市民的認同與信任。賴瑞隆呼籲，在野黨應盡速通過總預算、修正對高雄不公不義的財劃法，並支持高雄無人機、無人艇等相關產業的發展，讓台灣可以持續走在正確的道路上。賴瑞隆認為，年底選舉攸關高雄能否延續產業轉型和國際布局。會和所有高雄市民一起守住高雄的光榮感和進步，讓高雄更有自信的邁向國際。