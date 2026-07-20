位於新竹縣橫山鄉的「合興車站」，過去以愛情車站聞名，吸引大批遊客造訪，不過近期卻有網友發現景點雜草叢生、造景火車車廂也嚴重掉漆，現場相當落寞，讓曾造訪的遊客感嘆，10幾年的熱門景點沒落，相當惋惜。據悉，主因為合興車站四棟建物未具使照，遭監察院糾正使台鐵租約終止及觀光活動停擺。
「合興車站」雜草叢生！遊客看傻眼
新竹縣橫山鄉內灣支線「合興車站」為台鐵內灣線唯一的木造車站，曾為內灣線貨運量最大的車站，於39年12月竹東至合興通車，40年9月內灣線正式全線通車，早期曾仰賴水泥原料的運送而紅極一時，而後於89年10月被裁為招呼站便不再賣票。後來以該地流傳的故事改造為「愛情火車站」而使觀光人次大幅上升。
根據遊客在Threads發文指出，新竹內灣景點「合興車站」從過去繁榮的樣貌，到如今成為一片廢墟，雜草長到成人腰部高度，造景也嚴重掉漆，讓他傻眼「合興車站怎麼了？」。
不少去過車站的遊客也相當惋惜「愛情的保存期限到了，成墳了」、「十幾年前還是熱門景點欸」、「小孩小時候有帶他們去過，當時是很棒的景點，還拍了好多照片，好可惜」、「好可惜喔」、「距離去過合興車站已經5年了，只剩回憶」。
據了解，縣府約在2019年向台鐵公司簽約，租用內灣線合興車站，再委由新竹縣九讚頭文化協會經營管理，並投入上千萬元整理環境，於2022年作為竹縣旅遊服務中心，但是，因該站區有4間房舍無使照遭監察院糾正，台鐵公司不得再使用。
評估請照不易後，縣府交旅處撤出合興車站，並交還台鐵公司自行活化。
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新竹縣橫山鄉內灣支線「合興車站」為台鐵內灣線唯一的木造車站，曾為內灣線貨運量最大的車站，於39年12月竹東至合興通車，40年9月內灣線正式全線通車，早期曾仰賴水泥原料的運送而紅極一時，而後於89年10月被裁為招呼站便不再賣票。後來以該地流傳的故事改造為「愛情火車站」而使觀光人次大幅上升。
根據遊客在Threads發文指出，新竹內灣景點「合興車站」從過去繁榮的樣貌，到如今成為一片廢墟，雜草長到成人腰部高度，造景也嚴重掉漆，讓他傻眼「合興車站怎麼了？」。
不少去過車站的遊客也相當惋惜「愛情的保存期限到了，成墳了」、「十幾年前還是熱門景點欸」、「小孩小時候有帶他們去過，當時是很棒的景點，還拍了好多照片，好可惜」、「好可惜喔」、「距離去過合興車站已經5年了，只剩回憶」。
據了解，縣府約在2019年向台鐵公司簽約，租用內灣線合興車站，再委由新竹縣九讚頭文化協會經營管理，並投入上千萬元整理環境，於2022年作為竹縣旅遊服務中心，但是，因該站區有4間房舍無使照遭監察院糾正，台鐵公司不得再使用。
評估請照不易後，縣府交旅處撤出合興車站，並交還台鐵公司自行活化。