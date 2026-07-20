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▲中市「潭子區中興橋」與「北屯區敦富八橋」跨區縫合工程迎來最後一哩路，預計於8月底完工(圖／楊瓊瓔服務處提供2026.7.20)

告別繞道1.5公里的交通陣痛期！台中市「潭子區中興橋」與「北屯區敦富八橋」跨區縫合工程迎來最後一哩路。繼敦富八橋於今年5月順利通車後，中興橋也預計於8月底完工。未來雙橋全面串聯，將徹底打破柳川排水的地理阻隔，讓潭子居民直通北屯機捷特區，不僅通勤可縮短5分鐘車程，更讓兩地生活圈正式邁入「無縫串聯」新時代。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今(20)日上午共同辦理施工進度說明會，建設局長陳大田、新建工程處長陳聰仁、潭子區長劉汶軒及頭家東里長劉進福等人皆到場關心。頭家東里長劉進福表示，感謝地方民代與市府團隊持續督促工程推動，讓地方期盼多年的跨區道路逐步實現，未來潭子可直接銜接北屯機捷特區，大幅提升便利性。他也當場反映，敦富八街部分路口因建物影響形成視線死角，期盼市府能增設反射鏡等交安設施，以降低行車風險。議員賴朝國指出，潭子與北屯相鄰卻因地理阻隔，居民上班、接送小孩或前往捷運站都必須繞遠路。中興橋與敦富八橋的開闢，是串聯兩地生活圈的重要關鍵，通車後不僅縮短通勤時間、帶動產業交流，更能有效提升緊急救災救護的效率。建設局長陳大田說，這兩項工程跨越柳川排水，施工團隊克服了兩地高低差與都市計畫銜接等技術挑戰，同時感謝立委楊瓊瓔積極向中央爭取高達7成的工程經費補助，減輕地方財政負擔。其中，總經費5,320萬元的「敦富八橋」已於5月14日通車；總經費4,884萬元的「中興橋」目前橋梁主體及側溝工程均已完成，正進行人行道、欄杆及路面標線等收尾工作，預計8月底即可完工通車。立委楊瓊瓔表示，頭家東里近六年來陸續完成四條道路開闢及一條道路拓寬，包括大成街銜接敦富六街、中山路一段384巷拓寬、南興北一路打通北屯路，以及此次的雙橋建設，讓潭子與北屯真正從「隔川相望」走向「無縫串聯」。雙橋全數完工後，居民往返機捷特區可縮短約5分鐘車程，除了日常通勤更便利，兼顧地方發展與綠色減碳。