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機電類撐盤 玻璃、塑橡膠、油電倒一片

台股17日發生最慘股災，今（20）日尚未回神，即便有兩度企圖反攻4萬3000點關卡，但兩次漲勢也熄火。台股最終收在42449點，下跌221點、0.52%，成交金額為9838億元。台股今日開盤為42793點，漲122點、0.28%，但約9時15分，大盤漲到今日高點43084點後隨即回檔，一口氣貫破平盤線、4萬2000關卡，最深跌至41967點，隨後反覆在平盤線上下震盪。接近13時，台股大盤又出現一波漲勢，二度搶攻4萬2000關卡，但仍無法延續漲勢，一路走跌最後收到42449點；總計有382家上漲、616檔下跌，其中18家跌停。台積電（2330）今日開高走高，開盤2300元，後續步步高升，一度來到2345元，後續在2330元及2335元搖擺，最終收到2320元，漲30元、1.3%。而在類股、概念股方面，機電類股出現微漲，其中以時碩工業（4566）漲停，力山（1515）漲7.4%；其他、觀光類股維持平盤。玻璃、塑橡膠、油電、綠能環保、電子零組件等類股跌幅較深。台玻（1802）跌5.8%、南亞（1303）跌6.2%、台塑化（6505）跌4.43%、聯友金屬-創（7610）跌停。而軍工、無人機概念股今日持續撐住大盤。其中以漢翔（2634）、悠泰科技（6928）、安集（6477）；千附（8383）、雷虎（8033）跌幅較深。台股個股漲勢排行包括南緯（1467）、泓格（3577）、晶心科（6533）、成信實業*-創（6969）；跌幅排行則為禾伸堂（3026）、磐亞（4707）、立敦（6175）、榮星（1617）、光鼎（6226）。