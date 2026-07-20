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2026美加墨世界盃決賽落幕，西班牙靠托雷斯（Ferran Torres）延長賽進球，以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍。不過終場哨響後，場上卻爆發醜陋衝突。阿根廷中場巴瑞德斯（Leandro Paredes）被拍到與西班牙後衛埃里克．加西亞（Eric Garcia）發生肢體衝突，疑似抓住對方喉部，隨後又將加維（Gavi）摔倒在地，當場遭紅牌罰下，也可能面臨FIFA追加處分。根據外媒報導，衝突發生在決賽終場後。西班牙球員與替補席衝入場內慶祝封王，阿根廷球員情緒明顯激動，雙方在場上爆發推擠。《The Independent》指出，阿根廷後衛莫利納（Nahuel Molina）疑似在西班牙隊長羅德里（Rodri）跑過身邊時揮手擊向對方腹部，羅德里停下腳步回頭理論，場面迅速升溫。隨後埃里克．加西亞（Eric Garcia）上前介入，巴瑞德斯（Paredes）也衝向加西亞，衝突正式擴大。FOX Sports也描述，巴瑞德斯（Paredes）先與加西亞（Garcia）發生對峙，衝向對方並抓住他的脖子，之後加維（Gavi）加入衝突，雙方球員與阿根廷教練團才趕緊上前分開。從現場影像與外媒照片可見，巴瑞德斯在衝突中動作相當激烈。《FourFourTwo》指出，他在終場後抓住加西亞（Garcia）脖子，場面相當難看。《The Independent》則進一步寫道，巴瑞德斯不只與加西亞（Garcia）衝突，還把加維（Gavi）摔倒在地，並在拉扯中壓向他的臉部附近。《路透社》也確認巴瑞德斯確實在賽後將加維（Gavi）推倒，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）隨即介入，試圖平息場上火氣。巴瑞德斯最終因賽後行為吃下紅牌。由於這不是比賽進行中的一般犯規，而是終場後的暴力衝突，很可能被FIFA紀律委員會追加禁賽。巴瑞德斯的舉動引來英國球評批評。《FourFourTwo》引述前英格蘭門將哈特（Joe Hart）看法，形容這場賽後衝突「令人噁心」，並稱阿根廷陣中唯一展現風度的人是梅西（Lionel Messi），因為他在賽後仍主動與西班牙球員握手致意。前曼聯名宿內維爾（Gary Neville）也在轉播中批評阿根廷近幾場比賽的行為。他表示自己欣賞阿根廷人的競爭心與拚命精神，但決賽結束後的場面確實讓人失望。按照國際賽事慣例，賽後紅牌通常仍會被列入紀律紀錄，若裁判報告認定涉及暴力行為，球員可能面臨追加禁賽或罰款。巴瑞德斯這次不只與一名球員衝突，還先後牽涉加西亞（Garcia）與加維（Gavi），若FIFA認定情節嚴重，處分恐怕不會只停留在一張紅牌。