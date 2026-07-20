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反毒油F4出手！鈕則勳：藍軍從各方聚焦攻擊

中聯油脂引爆全台食安風暴，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善，昨（19）日一同拜會台中市長盧秀燕，4位藍營縣市首長共同呼籲民眾725站上凱道，盧秀燕更宣布將召開「反毒油國是會議」，共同研商食安對策。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，除了形塑了反毒油「F4」的急先鋒形象外，對整體藍軍這波「反毒油」行動中，更有四大利基。鈕則勳指出，首先是能累積「地方包圍中央」的強大能量。畢竟藍軍執政縣市約三分之二，F4的號召更會讓愈來愈多的藍軍諸侯表態參加，如嘉義市長黃敏惠也跟進要參加725遊行並參加線上國是會議，新北候選人李四川與高雄候選人柯志恩也發聲力挺，桃園市長張善政也不排除上街頭！只要藍軍縣市長及候選人持續表態上街頭或參與線上國是會議，「地方包圍中央」的態勢給賴政府的壓力只會愈來愈大。其次，鈕則勳認為，能讓綠營縣市長及候選人陷入尷尬情境。F4號召反毒油國是會議，綠營的縣市長要不要參加，若參加則陷入藍軍設定的戰場中，不參加的話，更會被質疑對毒油不關心、無作為，動輒得咎！加上綠營縣市長候選人要如何對F4的反毒油國是會議表態，也是大問題，畢竟食安議題是民眾最關心的天大事情，綠營參選人若只能以「藍軍在政治操作」一筆帶過，而不願對食安議題積極表態的話，民眾又哪會埋單？鈕則勳進一步提到，此舉是為725大遊行擴大戰線強化動員能量。畢竟要在一個禮拜間強力動員確實是大挑戰，唯有不斷藉議題鋪排，才能強化動員力道 ; 是以F4的會師台中，並藉召開縣市長反毒油線上國是會議，讓議題持續延燒，便能讓民眾有感並強化動員力道，催出725的參與人潮。鈕則勳續指，這波操作還能展現藍軍縣市長守護食安的決心，並從各方面聚焦攻擊主軸，拉長戰線形成火網。如基隆市長謝國樑稱除了要守護基隆小吃、夜市美食外，更反對衛福部次長林靜儀「不鼓勵吃雞排」的說法，不能因食安問題，就要求民眾不吃炸物，謝的論述便是將日前政府官員沒有同理心的論述與藍營的攻擊軸線結合！此外，鈕則勳提到，嘉義市長黃敏惠更提出落實源頭監管、資訊公開透明、協助店家與消費者求償等三大要求，張麗善更批評官員態度非常囂張 ; 這些縣市長論述不僅能強化全面火網的建構，讓綠營對議題的防守疲於奔命外，地方首長的論述也能夠切中地方民眾的利益點，與盧秀燕、蔣萬安與黨中央的攻堅作為分進合擊、擴大綜效 針對藍軍的來勢洶洶，綠營要如何因應民眾最在乎的食安議題，大家都敲碗等著看。