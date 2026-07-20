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日本39歲男星松下洸平當爸爸了！去年剛宣布和圈外女友結婚的他，今（20）日在IG發文證實第一個寶寶已經平安誕生，正式升格新手爸爸，他希望孩子能在充滿溫柔的環境中成長，承諾會與家人攜手努力，共同迎接人生新階段。松下洸平2025年7月宣布與圈外女性結婚，超低調愛情從來沒有公開談論過，因此本次直接宣布當爸爸，讓粉絲又驚又喜。憑藉溫柔暖男形象的松下洸平，長年來一直被日本媒體與粉絲封為「日本國民老公」，如今迎來家庭新成員，讓各界相當高興獻上祝福。2008年，松下洸平以歌手「洸平」身分出道，2019年歷經4度試鏡後，終於憑《緋紅》中「十代田八郎」一角成功晉升一線男星；之後又接連演出《最愛》、《至愛之花》、《致光之君》等作品，成為影視、舞台劇雙棲實力派演員。