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▲捷運局表示將主動因應現地狀況，確保交維改道後的人行空間維持順暢、無礙。（圖／高市府捷運局提供）

為全力打造友善、安全的城市步行環境，高市捷運局今（20）日表示，捷運黃線工程目前正於各路段積極推進中。捷運局特別強調，重大公共建設的推動必須兼顧市民通行需求，未來將持續秉持「施工安全、交通順暢、民眾便利」三大原則，全面強化各捷運工地的交維檢核與人行動線規劃。捷運局指出，為將工程施工對民眾生活的影響降至最低，已責成統包商及專案管理（PCM）單位，全面建立更高標準的施工規劃與現場督導機制。未來在辦理各階段交通維持及人行道調整作業時，將以更嚴謹的態度事前審核細節，精進工地品質管控，主動因應現地狀況，確保交維改道後的人行空間維持順暢、無礙。針對日前大順二路與建工路口配合工程辦理路面刨鋪及交通維持作業，捷運局秉持傾聽民意與滾動式檢討的精神，於接獲相關反映後，旋即要求統包商進行現地優化。統包商經重新評估，已於7月18日完成部分人行道地坪重鋪並調整增設斜坡道，同時優化現場交通維持設施的配置空間。相關調整作業已於7月19日全數完成並開放通行，現場步行環境已更具包容性與友善度。捷運局強調，各界的寶貴意見皆是推動市政建設精進的動力。在捷運施工期間，市府各單位將密切監督，全力維護高品質的通行環境，攜手市民共同度過建設陣痛期，邁向更便利的捷運新生活。